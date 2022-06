Lewandowski nie pozostawia złudzeń. "Coś we mnie zgasło. I tego nie da się przeskoczyć"

- Coś we mnie w środku zgasło. I tego nie da się przeskoczyć. Chcę więcej emocji w swoim życiu.Zostawiam kumpli, z niektórymi spędziłem osiem lat, codziennie widywaliśmy się, spędzaliśmy czas. To realne przyjaźnie - mówił kapitan reprezentacji Polski w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego w Onet Sport.

"Lojalność i szacunek są ważniejsze niż biznes"

Były trener Bayernu obwinia klub w sprawie Lewandowskiego Stosunki Roberta... czytaj dalej » - Jeśli jesteś w klubie tyle lat, zawsze byłeś w gotowości, byłeś dostępny, pomimo kontuzji i bólu dawałeś z siebie wszystko, to myślę, że najlepiej będzie znaleźć dobre rozwiązanie dla obu stron. A nie szukać jednostronnej decyzji. To nie ma sensu. Nie po takim czasie. Rozumiem, jakbym grał tutaj dwa-cztery lata, ale po takiej drodze pełnej sukcesów i z mojej strony gotowości i wsparcia, to tutaj ta lojalność i szacunek są chyba ważniejsze niż ten biznes - dodał.

Z ust samego Lewandowskiego nie padły słowa, że celem jego przeprowadzki jest Barcelona, ale dało się to wyczytać między słowami.

Napastnik został również zapytany, co w przypadku, gdyby Bayern zdecydował się jednak zablokować jego letni transfer i zmusił go do pozostania w klubie na kolejny rok. - Po co? Jaki piłkarz będzie potem chciał przyjść do Bayernu, wiedząc, że może go coś takiego spotkać? Gdzie są wtedy lojalność i szacunek? Ja zawsze byłem gotowy, spędziłem tu osiem pięknych lat, tyle wspaniałych osób poznałem i chciałbym, żeby tak to zostało w głowie - odparł.

Słowa piłkarza momentalnie odbiły się szerokim echem w całej Europie. We wtorek cytują je hiszpańskie "AS" czy "Marca", a niemiecki "Bild" pisze otwarcie o kolejnym ataku na Bayern. "Lewandowski po raz kolejny podnosi stawkę" - piszą nasi zachodni sąsiedzi.

Z Bayernem, w którym występuje od 2014 roku, "Lewy" wywalczył osiem tytułów mistrza Niemiec, a do tego dwa dołożył w barwach Borussii Dortmund. Łącznie siedmiokrotnie był królem strzelców Bundesligi, w której zdobył 312 bramek w 384 występach. W 2020 roku z zespołem z Monachium triumfował w Lidze Mistrzów.