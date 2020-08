Lewandowski albo Bułka. Będzie piąty polski zdobywca Pucharu Europy

Marcin Bułka trafił do PSG, a AC Milan pozyskał nowego obrońcą. Zobaczcie, co działo się na rynku transferowym w sobotę 6 lipca.

Liga Mistrzów powstała w 1992, jako kontynuacja Pucharu Europy Mistrzów Krajowych (zwanego też Pucharem Europy i Pucharem Mistrzów). Pierwsza edycja najcenniejszych klubowych rozgrywek miała miejsce w sezonie 1955/56. Od tamtej pory tylko czterem Polakom udało się wznieść okazałe trofeum.

Boniek, Młynarczyk, Dudek, Kuszczak...

Pierwszym był w barwach Juventusu Zbigniew Boniek. W sezonie 1984/85 włoski zespół pokonał w finale Liverpool 1:0. Jedynego gola zdobył w 58. minucie Francuz Michel Platini z rzutu karnego podyktowanego za faul na "Zibim".

Źródło: gettyimages.com Boniek przyczynił się do zwycięstwa nad Liverpoolem

Jednak 29 maja 1985 roku uznawany jest za jeden z najczarniejszych dni w historii futbolu. Jeszcze przed rozpoczęciem finału na wypełnionym 60 tysiącami widzów stadionie Heysel w Brukseli doszło do ekscesów z udziałem kibiców obu drużyn. W wyniku starć śmierć poniosło 39 osób, a około 400 zostało rannych. Pomimo ofiar władze UEFA zdecydowały się rozegrać mecz.

W 1987 roku po Puchar Europy sięgnął Józef Młynarczyk, który bronił bramki FC Porto. W finale rozegranym na obiekcie im. Ernsta Happela w Wiedniu portugalska ekipa nie była faworytem w starciu przeciwko Bayernowi Monachium. Jednak niespodziewanie ograła rywala 2:1.

Źródło: gettyimages.com Młynarczyk tylko raz wyjął w finale piłkę z siatki

Na kolejny triumf rodaka polscy kibice musieli czekać długo, bo do 2005 roku. Bohaterem finału w Stambule był Jerzy Dudek. Jego Liverpool do przerwy przegrywał z Milanem 0:3. Po 15 minutach drugiej połowy było już jednak 3:3. Wynik nie uległ zmianie do końca regulaminowego czasu gry oraz w dogrywce, w której Polak w nieprawdopodobny sposób instynktownie obronił uderzenie Andrija Szewczenki.

Źródło: Getty Images Dudek obronił, Szewczenko nie mógł uwierzyć

W serii rzutów karnych hipnotyzował rywali tańcząc na linii. Jeden z nich - Serginho - przestrzelił, a dwa uderzenia Dudek obronił - Andrei Pirlo i Szewczenki.



Ostatnim jak do tej pory Polakiem, który wniósł do góry Puchar Europy, był Tomasz Kuszczak. W 2008 roku nie pojawił się jednak na boisku w finale. Z ławki rezerwowych oglądał wygraną Manchesteru United z Chelsea w rzutach karnych na stadionie Łużniki w Moskwie. Po meczu wspólnie z pierwszym bramkarzem Edwinem van der Sarem cieszył się z pucharu.

Źródło: gettyimages.com Kuszczak cieszy się z van der Sarem

"Lewy" czy Bułka?

W kontekście niedzielnego finału w Lizbonie jedno jest pewne, zwycięzcą na pewno zostanie Polak. Dokonań Lewandowskiego i Bułki nie ma co porównywać - 20-letni bramkarz PSG wciąż czeka na debiut w Lidze Mistrzów, ale w półfinale znalazł się na ławce rezerwowych po kontuzji pierwszego bramkarza Keylora Navasa. W finale prawdopodobnie też będzie zmiennikiem Sergio Rico.

Źródło: gettyimages.com Bułka (drugi od prawej) świętuje awans do finału



Dla "Lewego" to druga taka szansa na wywalczenie najbardziej prestiżowego trofeum klubowego w Europie. W 2013 roku, jeszcze w barwach Borussii Dortmund, w której składzie byli też Jakub Błaszczykowski i Łukasz Piszczek, brał udział w przegranym na londyńskim Wembley 1:2 finale z... Bayernem.