Real Madryt ponownie ozłocony. Pokazał stroje na nowy sezon

Ubiegły sezon był fatalny dla Realu Madryt. Królewscy nie wywalczyli żadnego trofeum, a w lidze zajęli dopiero trzecie miejsce. O złotych medalach mogli tylko pomarzyć, bo do mistrzowskiej Barcelony stracili aż 19 punktów.



Złoto bije po oczach

Być może Królewscy chcieli zatrzeć złe wrażenie z ubiegłych rozgrywek, bo ich stroje na przyszły sezon biją po oczach złotymi elementami. W tym kolorze są paski na ramionach i spodenkach. Złote jest oczywiście logo klubu, ale także wszystkie loga sponsorów i emblemat FIFA.

To samo dotyczy numerów i nazwisk na plecach. Całe złote są także bluzy bramkarskie, na których z kolei wszystkie detale są czarne.

Złote wstawki wróciły na trykoty Realu po siedmiu latach. Stroje wyjazdowe Królewskich mają być zaprezentowane 27 czerwca. Będą one ciemnogranatowe ze złotymi wstawkami.



Co ciekawe, w gronie piłkarzy prezentujących stroje na przyszły sezon jest Walijczyk Gareth Bale, co do którego mówi się od dłuższego czasu, że odejdzie z Santiago Bernabeu.

Trykoty są już w sprzedaży. W Polsce kosztują około 400 złotych.