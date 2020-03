Wielki gest polskiego piłkarza Bundesligi. Zrzekł się części zarobków

Ze względu na pojawienie się koronawirusa we Włoszech, Inter Mediolan zagra z Łudogorcem Razgrad w meczu 1/16 finału Ligi Europy bez kibiców.

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2019/2020 zostają zawieszone do końca marca, ze względu na zagrożenie wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. O podjęciu takiej decyzji poinformowały w piątek władze ligi. Grać nie będzie także I i II liga.

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Stowarzyszenie kobiecego tenisa (WTA) postanowiła zawiesić rozgrywki tenisowe do 2 maja. Decyzja podyktowana jest pandiemią koronawirusa.

17.03 | Piłkarskie mistrzostwa Europy zostały przełożone o rok i odbędą się od 11 czerwca do 11 lipca 2021 - postanowiła UEFA po wideokonferencji z 55 narodowymi federacjami, a także przedstawicielami lig, klubów i zawodników. Powodem zmiany terminu jest rozprzestrzeniający się koronawirus.

Rzecznik PZPN: to jest jedyna logiczna decyzja

17.03 | To była jedyna logiczna decyzja - powiedział Jakub Kwiatkowski.

W związku z pandemią koronawirusa europejski i światowy sport się zatrzymał. Odwoływane lub przekładane są praktycznie wszystkie wydarzenia, z tymi największymi jak EURO 2020. Niemiecka Bundesliga piłkarska nie jest tu wyjątkiem.

Jeden z najlepszych bramkarzy Bundesligi

Brak meczów, to brak wpływów, a dla niewielkich klubów, takich jak Union, może się to okazać brzemienne w skutkach - nawet zakończyć się bankructwem. Gikiewicz ma tego pełną świadomość i dokłada swoją cegiełkę, by pomóc pracodawcy przetrwać ten trudny okres.

"W związku z dyskusjami, jakie pojawiły się ostatnio i które uważam za potrzebne, postanowiłem zrezygnować z części moich zarobków, aby pomóc mojemu klubowi przetrwać ten ciężki okres. Razem to przetrwamy" - napisał 32-latek w mediach społecznościowych.



#coronaviruspic.twitter.com/wruKqgeLZ1 — Rafał Gikiewicz (@gikiewicz33) March 19, 2020





Gikiewicz jest piłkarzem Unionu od 2018 roku. Wywalczył z nim awans do najwyższej klasy rozgrywkowej, a obecnie zaliczany jest do grona najlepszych bramkarzy w Niemczech. W obecnym sezonie jego średnia nota w magazynie "Kicker" wynosi 2,98 (w Bundeslidze im niższa, tym lepsza).

Od początku pobytu w Berlinie jest jednym z ulubieńców kibiców i to po czwartkowym oświadczeniu z pewnością się nie zmieni.

Zaakceptowali obniżkę wynagrodzeń

Bundeslidze grozi katastrofa w przypadku zakończenia sezonu. "Przestaniemy istnieć" Dyrektor... czytaj dalej » Również w czwartek piłkarze, sztab trenerski i kadra kierownicza Borussii Moenchengladbach, jako pierwsi w Niemczech, zaakceptowali obniżkę wynagrodzeń. Ma to to też związek z pandemią koronawirusa i spodziewanymi kłopotami finansowymi klubu.

Jak przekazał dyrektor sportowy Max Eberl, zespół zaoferował rezygnację z części pensji, co jest sposobem na pomoc klubowi i jego pracownikom. - Jestem bardzo dumny z chłopaków, to wyraźny sygnał, że jesteśmy razem w dobrych i złych czasach dla Borussii - podkreślił.

Szacuje się, że poprzez tę akcję drużyna zajmująca czwarte miejsce w Bundeslidze zaoszczędzi ponad milion euro miesięcznie.

Obniżki wynagrodzeń są postrzegane jako nieuniknione w rozmaitych ligach w różnych dyscyplinach sportu, jeśli sytuacja z koronawirusem będzie się przeciągała.

Rozgrywki Bundesligi wstrzymano po rozegraniu 25 kolejek, a przerwa potrwa co najmniej do 2 kwietnia. Liderem, z czteropunktową przewagą na Borussią Dortmund, jest Bayern. Union zajmuje bezpieczne 11. miejsce. Po koronę króla strzelców zmierza Robert Lewandowski, autor 25 trafień.

Pandemia na świecie

Pandemia nowego rodzaju koronawirusa wybuchła w grudniu w chińskim mieście Wuhan, skąd rozprzestrzeniła się na cały świat. Globalnie odnotowano już ok. 220 tys. przypadków i ok. 8,9 tys. zgonów zarażonych wirusem. W Niemczech odnotowano ok. 11 tysięcy przypadków zachorowań.