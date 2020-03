PSG dokłada cegiełkę do walki z koronawirusem. Limitowana seria koszulek

Na przodzie koszulki znajduje się napis "Tous unis", co znaczy "Wszyscy zjednoczeni". - Jedyne, co możemy, to być wrażliwymi i wdzięcznymi za niesamowitą pracę, jaką personel medyczny wykonuje na pierwszej linii frontu walki z wirusem - powiedział prezes klubu Nasser al-Khelaifi.

Do sprzedaży trafiło półtora tysiąca koszulek, a cena jednej to 175 euro.







Le Paris Saint-Germain poursuit sa mobilisation pour les soignants de l'@APHP et met en vente un maillot exceptionnel



https://t.co/693SQk7xto#StayAtHome — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 26, 2020





Szef włoskiej piłki gotowy zakończyć sezon w sierpniu. "Łatwo się nie poddaję" Rozgrywki mogą... czytaj dalej » - Chciałbym prosić wszystkich, by podjęli działania i zachowali największe środki ostrożności. Jest to istotne, ponieważ nie chciałbym, aby w waszym mieście powtórzyła się sytuacja z regionów dotkniętych najbardziej epidemią. Musimy stanąć do walki razem i zwalczyć jak najwięcej przypadków tego wirusa - to przekaz Edinsona Cavaniego. Napastnik paryżan umieścił na swoim koncie na Twitterze filmik, w którym obiecuje wsparcie lokalnej społeczności w urugwajskim Salto.

Cavani wrócił do domu w Urugwaju, zanim francuski rząd wprowadził obostrzenia dotyczące poruszania się po kraju. Z kolei do Brazylii wrócili Thiago Silva i Neymar. Pozostali gracze PSG od 17 marca aż do odwołania mają nakaz pozostania w domach.

Ostatni mecz już bez kibiców

We Francji, tak jak niemal na całym świecie, rozgrywki przerwano. Po 28 kolejkach Ligue 1 w tabeli zdecydowanie prowadzi Paris Saint-Germain, które zgromadziło 68 punktów i o 12 wyprzedza wicelidera Olympique Marsylia. Stołeczny klub ma też rozegrane jedno spotkanie mniej.

Paryżanie wciąż są w grze o triumf w Lidze Mistrzów. Jeszcze przed zawieszeniem rozgrywek rozegrali mecz 1/8 finału z Borussią Dortmund. Wygrane starcie (2:0) z BVB i awans do ćwierćfinału mistrzowie Francji musieli świętować przed pustymi trybunami.

We Francji zarażonych koronawirusem zostało ponad 25 tys. osób, zmarło przeszło 1300.