Prezydent Bayernu nie pozostawia złudzeń w sprawie przyszłości Lewandowskiego

Lewandowski to kluczowy piłkarz Bayernu

Transfer Lewandowskiego blisko jak nigdy. "Barcelona proponuje mu to, czego nie dostaje w Monachium" Saga dotycząca... czytaj dalej » Umowa Lewandowskiego z Bayernem wygaśnie w przyszłym roku, a Polak nie jest już zainteresowany jej przedłużeniem. Chce zmienić klub, bo "potrzebuje nowych wyzwań" - twierdzą niemieckie media. Na jego decyzję miała mieć również wpływ opieszałość monachijczyków w sprawie podjęcia rozmów dotyczących nowego kontraktu.

W czwartek "Bild" napisał, że władze Bayernu rozważają sprzedaż Lewandowskiego już w letnim oknie transferowym. Podano nawet kwoty: 35-45 milionów euro. To jedyna szansa, by na nim zarobić - w przyszłym roku będzie mógł odejść za darmo.

Głównym zainteresowanym ma być FC Barcelona, której przedstawiciele do tej pory - przynajmniej oficjalnie - nie prowadzili żadnych rozmów z szefostwem bawarskiego klubu. Jednak tamtejsze media są przekonane, że transfer "Lewego" do Dumy Katalonii jest możliwy.

"Wypełni go"

Do całej sytuacji postanowił odnieść się na łamach monachijskiego dziennika "Tz" prezydent Bayernu Herbert Hainer. "Robert Lewandowski ma kontrakt z Bayernem do 30 czerwca 2023 roku. I go wypełni" - zacytowano jego słowa.

Są zgodne z tym, co wcześniej mówili m.in. szef rady nadzorczej Oliver Kahn i dyrektor sportowy Hasan Salihamidzić. Obaj podkreślali, że Polak nie zmieni pracodawcy przed końcem umowy.

Przed sobotnim meczem z Wolfsburgiem, który będzie ostatnim spotkaniem Bayernu w sezonie, o przyszłość napastnika został również zapytany trener Julian Nagelsmann.

- Jeśli chodzi o przyszłość, stanowisko klubu jest znane, moje stanowisko jest znane i znana jest również obecna sytuacja kontraktowa. Nie będę komentował niczego innego w tej sprawie. Proszę się kontaktować z przedstawicielami klubu lub z samym Robertem - powiedział, a następnie dodał, że Polak jest "częścią planów" na następny sezon.

W obecnym sezonie Lewandowski wywalczył z Bayernem mistrzostwo Niemiec, a także zdobył swoją siódmą koronę króla strzelców Bundesligi. Przed spotkaniem z Wolfsburgiem ma na koncie 34 gole.