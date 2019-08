Przeżyli atak nożowników i doszli do siebie. Oezil i Kolasinac wracają

Piłkarskie gwiazdy znajdują się pod całodobową ochroną i zostały wycofane z ligowego meczu. Chodzi o zawodników londyńskiego Arsenal - Mesuta Oezila i Seada Kolasinaca. Wszystko wskazuje bowiem na to, że nieświadomie znaleźli się w środku wojny gangów. Sprawa zaczęła się w lipcu, gdy piłkarze, którzy są najlepszymi przyjaciółmi, zostali napadnięci przez uzbrojonych w noże złodziei. Kolasinac zdołał ich przepędzić, a ponieważ on i Oezil są w północnym Londynie bardzo lubiani, to kolejny gang postanowił ich pomścić i chronić. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Oezil i Kolasinac zaatakowani przez nożowników. Bośniak bronił kolegi gołymi rękami Mrożące krew w... czytaj dalej » Kanonierzy wygrali nad rzeką Tyne 1:0, ale nie mogli skorzystać z usług Mesuta Oezila i Seada Kolasinaca. Obaj zostali zaatakowani przez napastników z nożem w ręku, a Kolasinac wykazał się dużą odwagą, odganiając złoczyńców. Do zdarzeń doszło 26 lipca, pod domem byłego piłkarza Schalke 04 w Childs Hill.

Mentalnie są gotowi

Przez ostatnie dni przebywali z rodzinami w domach, których pilnie strzegła policja. "Dobro naszych piłkarzy i ich rodzin zawsze jest dla nas priorytetem, dlatego podjęliśmy następującą decyzję po rozmowie z zawodnikami i ich przedstawicielami. Współpracujemy z policją i staramy się zapewnić graczom i ich rodzinom stałe wsparcie. Mamy nadzieję, że wrócą do naszego zespołu tak szybko, jak tylko będzie to możliwe" - tłumaczyli przedstawiciele Arsenalu w oficjalnym komunikacie.

Najnowsze doniesienia są już optymistyczne. Ozeil i Kolasinac będą do dyspozycji Unaia Emery'ego. Menedżer Arsenalu zapewnił, że obaj piłkarze są już gotowi do gry. - Pierwszy raz trenowali z nami we wtorek. Mesut był trochę chory i wczoraj z nami nie pracował, ale dzisiaj też był do mojej dyspozycji. Dla nas to dobra wiadomość, że możemy z nich skorzystać podczas sobotniego spotkania - powiedział Hiszpan.

"When they are training consistently every day, it's good news for us."



Unai Emery had some positive news regarding Mesut Ozil and Sead Kolasinac pic.twitter.com/XzvgfDcV00 — Arsenal FC News (@ArsenalFC_fl) August 15, 2019

Kanonierzy z północnego Londynu "otworzą" 2. kolejkę Premier League. W sobotę o godz. 13:30 podejmą Burnley. W pierwszej kolejce piłkarze Seana Dyche'a wygrali u siebie z Southampton 3:0.