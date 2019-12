Zmiana planów PZPN. Dwa mecze towarzyskie przed Euro potwierdzone

12.11 | Robert Lewandowski do końca rundy, czyli do grudnia poczeka z zabiegiem przepukliny pachwinowej. - Dokładnego terminu nie znam. Ale to sprawa, która mi nie przeszkadza - przyznał napastnik reprezentacji Polski i Bayernu Monachium.

12.11 | - To jeszcze nie jest czas na eksperymenty. Nie wszyscy, którzy są powoływani otrzymali swoją szansę - mówi Jerzy Brzęczek przed spotkaniem z Izraelem. Polacy są już pewni awansu do Euro 2020, ale jak przyznał selekcjoner "eksperymentów nie będzie".

13.11.2019 l - Nastawienie jest takie, jak na każdym innym zgrupowaniu. Jestem tu i nie słyszałem od nikogo "a dobra, mamy awans, to możemy wprowadzić troszkę luzu". Nie, normalnie trenujemy, bo dla każdego z nas to jest duma grać w reprezentacji. Jesteśmy ambitnymi sportowcami i w każdym meczu chcemy wygrywać. Tak samo jest teraz - mimo że mamy awans gramy o pierwszy miejsce w grupie.

13.11.2019 l Na pewno musimy zwrócić uwagę na dwóch zawodników z przodu - Zahaviego i Dabboura. Sam Zahavi strzelił w eliminacjach 11 goli, z czego pięć z dystansu. Dlatego musimy być agresywni i doskakiwać do przeciwnika. Jest to drużyna grająca trzema środkowymi obrońcami, więc ustawieniem innym niż nasze. Będziemy musieli wykorzystywać przestrzenie między stoperami a wahadłowymi.

13.11.2019 l Arkadiusz Reca po wypożyczeniu z Atalanty Bergamo do SPAL Ferrara wreszcie gra regularnie w klubie, a jego obecność w kadrze przestała być podważana. Wcześniej robił wszystko, by od nieprzychylnych komentarzy się odcinać. - Musiałem zacisnąć zęby i nauczyć się odcinać od tego - przyznał obrońca reprezentacji.

20.11 | - Ten piasek na pewno nie pomagał, utrudniał, ślizgaliśmy się trochę. Całe szczęście, że nikt poważnej kontuzji nie złapał, nie mówię tu o Kamilu Gliku, ale bardziej o sytuację na murawie. Mięśnie odczuwają to na drugi dzień. Mam nadzieję, że nie tylko stadion narodowy, ale rząd i PZPN usiądą do rozmów i zastanowią się nad rozwiązaniem. Wiadomo, że nie od dziś murawa wygląda jak wygląda - stwierdził kapitan Polaków Robert Lewandowski.

20.11 | Na gola w reprezentacji Polski Piotr Zieliński czeka już ponad rok. We wtorek w meczu ze Słowenią miał idealną szansę, by przełamać się, ale nie ją zmarnował. - Trzeba uderzyć lepiej - przyznał pomocnik Napoli.

Brzęczek: to nie będzie zemsta - "Grupa zemsty"?... czytaj dalej » Informację o spotkaniach z Ukraińcami i Rosjanami oraz ich daty ogłosił sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej Maciej Sawicki. Nie ujawnił jeszcze, w których polskich miastach zostaną one rozegrane.

"Podobna sytuacja"

Jak poinformował Sawicki, marcowy sparing ze Szwecją, która będzie przeciwnikiem Biało-Czerwonych podczas Euro 2020, nie odbędzie się.



"Mieliśmy 28 marca 2020 na Friends Arenie w Sztokholmie zagrać spotkanie towarzyskie ze Szwecją, ale meczu nie będzie. Podobna sytuacja była przed Euro 2016, gdy byliśmy dogadani na mecz towarzyski z Irlandią Północną, ale wylosowaliśmy ich w grupie na turnieju finałowym we Francji" - wyjaśnił sekretarz generalny PZPN.



Mieliśmy 28 marca 2020 na Friends Arenie w Sztokholmie zagrać mecz towarzyski Szwecja - Polska ale meczu nie będzie.Podobna sytuacja była przed EURO 2016 gdzie byliśmy dogadani na mecz towarzyski z Irlandią Północną ale wylosowaliśmy ich w grupie na turnieju finałowym we Francji. — Maciej Sawicki (@Maciej_Sawicki) November 30, 2019





24 zespoły, 12 miast

Boniek nie panikuje. "Trzeba pokonywać takie przeszkody" Zbigniew Boniek... czytaj dalej » Po sobotnim losowaniu w Bukareszcie wiadomo, że w przyszłorocznych mistrzostwach Europy drużyna trenera Jerzego Brzęczka zmierzy się w grupie E z Hiszpanią, Szwecją oraz zespołem ze ścieżki barażowej - Bośnią i Hercegowiną, Irlandią Północną, Słowacją lub Irlandią (ostatni rywal zostanie wyłoniony w marcowych barażach).



Dwa grupowe mecze Polaków odbędą się w Dublinie (ze zwycięzcą barażu oraz Szwecją), a jeden w Bilbao - z Hiszpanią.

Z kolei Ukraina trafiła do grupy C z Holandią, Austrią oraz wygranym barażu ze ścieżki D (Gruzja, Białoruś, Macedonia Północna i Kosowo). Przeciwnikami Rosji w grupie B będą Belgia, Dania oraz Finlandia.



Mistrzostwa zostaną rozegrane od 12 czerwca do 12 lipca na 12 stadionach w 12 krajach. Łącznie 24 zespoły podzielono na sześć grup. Do 1/8 finału awansują po dwa najlepsze oraz cztery z najlepszym bilansem z trzecich miejsc.

GRUPY EURO 2020:

GRUPA A: Włochy, Szwajcaria, Turcja, Walia

GRUPA B: Belgia, Rosja, Dania, Finlandia

GRUPA C: Ukraina, Holandia, Austria, Zwycięzca baraży ze ścieżki D (Gruzja/Białoruś/Macedonia Północna/Kosowo)

GRUPA D: Anglia, Chorwacja, Czechy, Zwycięzca baraży ze ścieżki C (Szkocja/Izrael/Norwegia/Serbia)

GRUPA E: Hiszpania, Polska, Szwecja, Zwycięzca baraży ze ścieżki B (Bośnia i Hercegowina/Irlandia Północna/Słowacja/Irlandia)

GRUPA F: Niemcy, Francja, Portugalia, Zwycięzca baraży ze ścieżki A (Islandia/Rumunia/Bułgaria/Węgry)