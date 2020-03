Popisowy i historyczny mecz Polek. Demolka w Warszawie

24.01 | Ma 18 lat i już jest najlepszą polską piłkarką. Latem Ewa Pajor zostanie Wilczycą, bo w kieszeni ma kontrakt z VfL Wolfsburg, kobiecym odpowiednikiem Realu Madryt. Sama wpatruje się w Cristiano Ronaldo. - To kompletny piłkarz - mówiła w TVN24 i jak Portugalczyk chce być najlepsza na świecie.

7.06 | Ewa Pajor, jedna z najlepszych polskich piłkarek, przechodzi do Wolfsburga.

Ewa Pajor w Wolfsburgu: to spełnienie marzeń

Mistrzostwo Niemiec, Puchar Niemiec, finał Ligi Mistrzyń, wybór do 30 najlepszych piłkarek świata - 2018 rok był naprawdę udany dla Ewy Pajor. Wszystko wskazuje na to, że kolejne będą jeszcze lepsze.

02.05.2019 | Trwający sezon należy do Ewy Pajor. W finale Pucharu Niemiec kobiet polska napastniczka strzeliła jedynego gola Freiburgowi i zapewniła Wolfsburgowi piąte trofeum z rzędu. Mecz rozegrano w środę w Kolonii.

Polska bramkarka zatrzymała Hiszpanki. "Szacunek, ten mecz nam wybroniła" Pracy miała... czytaj dalej » Biało-Czerwone, klasyfikowane na 30. miejscu w światowym rankingu, były faworytkami sobotniego spotkania z Mołdawiankami (90. lokata) na stadionie stołecznej Polonii. To był pierwszy mecz w historii piłkarskiej reprezentacji kobiet rozegrany w Warszawie.

Według przedmeczowych założeń szkoleniowca miały prowadzić grę i strzelić przynajmniej dwa gole.

Mocno natarły

To zadanie zostało zrealizowane już w pierwszej połowie. Polki atakowały, dominowały od pierwszego gwizdka. Szybko też zaczęły stwarzać groźne sytuacje. Już w 9. minucie Aleksandra Sikora zdobyła pierwszego gola. Zaraz potem po widowiskowym uderzeniu Emilii Zdunek piłka odbiła się od poprzeczki.

Dwie akcje zespołu trenera Stępińskiego "zamknęła" skutecznie Ewa Pajor. Najlepsza polska napastniczka miała szansę na hat-tricka, ale trafiła w słupek.

Mołdawia w osłabieniu

W doliczonym czasie pierwszej połowy najpierw po czerwonej kartce ekipę gości osłabiła Victoria Toma, a jeszcze przed gwizdkiem na przerwę podwyższyła prowadzenie polskiej drużyny Katarzyna Daleszczyk.

Po przerwie osłabione liczebnie Mołdawianki nie były w stanie powalczyć o zmianę niekorzystnego wyniku. Polki nie forsowały już tempa jak w pierwszej części.

W końcu, w 86. minucie, sprintem do piłki popisała się Pajor. Minęła bramkarkę Mołdawii i ustaliła wynik. Szansę miała jeszcze Nikola Karczewska. Po jej strzale głową piłka trafiła w poprzeczkę.



To był fantastyczny mecz w wykonaniu biało-czerwonych Wygrywamy z Mołdawią 5:0 i dopisujemy do swojego konta punkty.





Udany początek eliminacji

Zespół trenera Stępińskiego zaczął eliminacje od bezbramkowego remisu z wyżej notowaną Hiszpanią w Lublinie.

Polka najlepszą snajperką Bundesligi. Skuteczniejsza niż Lewandowski Doskonały sezon... czytaj dalej » Biało-Czerwone miały zainaugurować walkę o ME wyjazdowym meczem z Czeszkami 3 września. Dzień przed spotkaniem zostało ono - z powodu zatrucia pokarmowego przeciwniczek – przełożone o rok. W kwietniu Polki rozegrają rewanże z Mołdawią i Azerbejdżanem.

Rywalami Polski w grupie D Euro 2021 są Czechy, Azerbejdżan, Mołdawia i Hiszpania. W eliminacjach ME uczestniczy 47 zespołów. Debiutantami są Cypr i Kosowo.

Zwycięzcy dziewięciu grup i trzy najlepsze drużyny z drugich miejsc awansują do ME bezpośrednio. Pozostałe sześć ekip z drugich pozycji zagra w barażach o trzy ostatnie przepustki do turnieju finałowego. Stawkę 16 uczestników uzupełni gospodarz - Anglia.

Polska – Mołdawia 5:0 (4:0)

Bramki: 1:0 Aleksandra Sikora (9), 2:0 Ewa Pajor (27), 3:0 Ewa Pajor (34), 4:0 Katarzyna Daleszczyk (45+2), 5:0 Ewa Pajor (86).

Polska: Katarzyna Kiedrzynek – Gabriela Grzywińska, Małgorzata Mesjasz, Paulina Dudek – Aleksandra Sikora, Zdunek, Ewelina Kamczyk (60. Dominika Grabowska), Patrycja Balcerzak, Natalia Chudzik (60. Martyna Wiankowska) – Katarzyna Daleszczyk (74. Nikola Karczewska), Ewa Pajor

Mołdawia: Natalia Munteanu – Anastasia Sivolobova (83. Victoria Cojuhari), Cristina Cerescu, Victoria Turcanu, Ana Arnautu – Diana Loghin, Cristina Musteata (46. Daniela Mardari), Claudia Chiper, Anastasia Toma, Carolina Tabur – Iulia Petelca (87. Violeta Mitul).

Terminarz reprezentacji Polski w eliminacjach Euro 2021:

11 marca 2020: Azerbejdżan – Polska,

10 kwietnia 2020: Polska – Azerbejdżan,

14 kwietnia 2020: Mołdawia – Polska,

9 czerwca 2020: Hiszpania – Polska,

18 września: Czechy - Polska,

22 września 2020: Polska – Czechy

Tabela grupy D (mecze, punkty, bramki)

1. Hiszpania 3 7 9-1

2. Czechy 3 6 12-5

3. Polska 2 4 5-0

4. Mołdawia 3 3 3-13

5. Azerbejdżan 3 0 1-11