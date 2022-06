Michniewicz nabiera wody w usta w sprawie Rybusa

31.05 | Walia z Garethem Bale'm trenowała we wtorek we Wrocławiu przed meczem z Polakami.

Michniewicz na poniedziałkowej konferencji przed meczem z Belgią kilkukrotnie dopytywany był o sprawę Macieja Rybusa, który podpisał właśnie kontrakt ze Spartakiem Moskwa i będzie kontynuował karierę w Rosji.

- Chcę się skupić na tym, co nas czeka. Na temat Maćka będzie jeszcze okazja na spokojnie porozmawiać. Dzisiaj nie chcę się wypowiadać na ten temat. Nie czas i nie miejsce. Ta sprawa będzie się ciągnęła, wrócimy do niej - podkreślił selekcjoner, który wyraźnie nie chciał drążyć tego tematu.

"Rybus nam w niczym nie pomoże"

Michniewicz zdradził pierwsze powołanie na mundial. "Ty jedziesz na pewno" Kadra na mundial... czytaj dalej » Biało-Czerwoni zagrają we wtorek z Belgią w Warszawie w meczu Ligi Narodów.



- Dla nas najistotniejsze jest to, co się jutro wydarzy. Rybus nam w niczym nie pomoże. Nie ma go na zgrupowaniu. Nie ruszamy tego tematu. Nie uciekamy od dyskusji na ten temat. Porozmawiamy, ale nie dzisiaj. Zrobimy to po zgrupowaniu, proszę to uszanować - dodał selekcjoner.



Dwa dni wcześniej Spartak ogłosił, że polski obrońca podpisał z tym klubem kontrakt.



W czerwcu Rybusowi skończyła się umowa z innym moskiewskim zespołem - Lokomotiwem, w którym doświadczony piłkarz występował od 2017 roku. Wcześniej grał w Legii Warszawa, Tereku Grozny i Olympique Lyon. W reprezentacji Polski wystąpił dotychczas w 66 meczach (dwie bramki).



Z uwagi na agresję zbrojną Rosji na Ukrainę trener Michniewicz już wcześniej nie powoływał Rybusa do reprezentacji, aby - jak tłumaczył - oszczędzić piłkarzowi zamieszania wokół niego.

Źródło: Getty Images Co z przyszłością Macieja Rybusa w reprezentacji Polski?

Negatywne komentarze