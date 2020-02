Piłkarz Legii o skandalu na trybunach. "Takie rzeczy się zdarzają i to jest normalne"

Legia ukarana za obraźliwe transparenty. "Przekroczono dopuszczalne granice" Legia Warszawa... czytaj dalej » Przypomnijmy, że podczas spotkania PKO BP Ekstraklasy na trybunie północnej, a więc "Żylecie", pojawił się transparent w języku francuskim. Jego adresatem był biznesmen z Francji Gregoire Nitot, właściciel firmy Sii Polska, która jest w trakcie negocjacji w sprawie zainwestowania w Polonię Warszawa. Stołeczny klub występuje teraz w trzeciej lidze, a więc na czwartym poziomie rozgrywkowym.

Chcieli zniechęcić prezesa Nitota

"Panie Nitot. Nie jest za późno, żeby się wycofać. Masz jeszcze klientów, przedsiębiorstwo jeszcze funkcjonuje" - głosił napis. Przed niedzielnym meczem sympatycy Legii zaczęli w Internecie akcję, która miała nie tylko zniechęcić Nitota, ale także zdyskredytować firmę, której jest szefem.

Na trybunie pojawił się i drugi transparent: "Kisiel won z Legii" - skierowany do 17-letniego piłkarza Jakuba Kisiela, który niedawno trafił na Łazienkowską właśnie z Polonii.

Klub nie zareagował na transparenty

Dziennikarz RMF FM Paweł Pawłowski zapytał o opinię w tej sprawie prawego obrońcę Legii, Czarnogórca Vesovicia.

- To jest normalna rzecz, że ktoś chce przyjść i inwestować pieniądze. Także normalne jest reakcja kibiców, to co robi (z nimi) adrenalina. Piłka nożna jest trochę inna niż drugi (inny) sport. Nie chcę mówić dużo więcej na ten temat, bo jestem sportowcem i moim tematem jest boisko. Takie rzeczy się zdarzają i to jest normalne - powiedział łamaną polszczyzną 28-letni zawodnik, który w drużynie z Łazienkowskiej występuje od stycznia 2018 roku.

Komisja Ligi stwierdziła, że klub mógł zareagować na transparenty, ale tego nie zrobił. Dlatego też zadecydowała nie tylko o grzywnie, ale również o nałożeniu zakazu wejścia na najbliższy mecz ekstraklasy w Warszawie dla wszystkich osób, które w trakcie tego z ŁKS znajdowały się na "Żylecie".

Najbliższe spotkanie w stolicy - 22 lutego - Legia rozegra z Jagiellonią Białystok.