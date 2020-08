Wystarczyło kilka minut. Polski gol w Celticu

21-latek do Glasgow trafił w styczniu tego roku, ale początki w nowym miejscu miał trudne. Grał bardzo mało albo nie grał w ogóle. Na wiosnę wystąpił w sumie tylko w czterech z trzynastu spotkań. Lepsze czasy miały jednak dopiero nadejść.

Po trudnym starcie Klimala latem przeszedł metamorfozę zewnętrzną, która miała także zwiastować metamorfozę formy. Ściął włosy na krótko, przybrał masy mięśniowej, a z czasem zaczął się lepiej prezentować na murawie. Strzelił trzy gole w meczach sparingowych, by dobrą dyspozycję potwierdzić także w poważnej rywalizacji.

W niedzielnym meczu inaugurującym kolejny sezon szkockiej ekstraklasy na boisku zameldował się w 86. minucie i już po czterech kolejnych cieszył z premierowego trafienia w oficjalnych rozgrywkach w nowym klubie. Otrzymał wówczas otwierające podanie od Christophera Julliena, przepchnął walczącego z nim o piłkę defensora rywali i uderzył płasko, precyzyjnie w kierunku dalszego słupka.



Pierwszy gol Patryka Klimali dla Celticu w oficjalnym meczu #CELHAMpic.twitter.com/t8gflxOYBy — Kamil Rogólski (@K_Rogolski) August 2, 2020





Trudny rywal do pierwszego składu

Pomimo zdobytej bramki Polak o regularną grę w pierwszej jedenastce ekipy prowadzonej przez Neila Lennona będzie miał bardzo trudno.

Odsonne Edouard, czyli jego bezpośredni konkurent do podstawowego składu oraz zawodnik, którego w niedzielę zastąpił na murawie, w tym samym meczu popisał się hat-trickiem.