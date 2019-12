Messi czasu nie cofnie, ale cieszy się końcówką kariery. "Wiem, że emerytura nadchodzi"

W poniedziałek, podczas organizowanej przez tygodnik "France Football" gali w Paryżu, argentyński czarodziej znów przeszedł do historii futbolu. Najważniejszą indywidualną nagrodę w tym sporcie odebrał już szósty raz, stając się samodzielnym liderem klasyfikacji. W wieku 32 lat nie sprawia wrażenia, aby miał choć na chwilę zwolnić szalone tempo narzucane sobie przez lata.

Choć lider Barcelony nie pokazuje tego na boisku, ma świadomość nieubłaganie mijającego czasu i tego, że jest bliżej końca piłkarskiej przygody niż jej początku.

- Znam swój wiek. Cieszę się tymi wszystkimi momentami, ponieważ wiem, że emerytura nadchodzi. Lata lecą - przyznał cytowany przez serwis Goal.com.

Jeden z najwybitniejszych zawodników naszych czasów natury nie oszuka, niemniej ma nadzieję na to, aby zachwycać cały piłkarski świat możliwie jak najdłużej.

- Obym, z Bożą pomocą, grał przez jeszcze wiele lat. Teraz mam 32 lata, na koniec sezonu będę miał 33. Wszystko zależy od tego, jak będę się czuł fizycznie. Obecnie czuję się lepiej niż kiedykolwiek zarówno fizycznie, jak i prywatnie, mam więc nadzieję, że będzie to trwało dłużej - przyznał.

Barca nie ma się czym martwić

W wypowiedzi sześciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki nie mogło też zabraknąć słów otuchy dla klubu, w barwach którego zasłużył sobie na wszystkie te wyróżnienia. Jego obecna umowa z Barceloną upływa w 2021 roku.

- Barca zna mnie i wie, że ze mną nie ma problemów przy tego typu kwestiach. Moje oddanie wykracza poza kontrakt. To, co czuję do tego klubu, jest warte więcej niż jakikolwiek zapis na kartce papieru, więc nie ma tu praktycznie żadnych powodów do niepokoju - uspokajał mistrzów Hiszpanii.