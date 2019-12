Szczery Guardiola. "Możemy nie być w stanie rywalizować z najlepszymi"

- Na tym poziomie musimy stawić czoła Liverpoolowi, Manchesterowi United, Barcelonie, Realowi Madryt czy Juventusowi. Ale rzeczywistość jest taka, że możemy nie być w stanie rywalizować z najlepszymi - oświadczył kataloński szkoleniowiec, cytowany przez BBC.



Niesamowity gol gracza Tottenhamu. "Niektórzy szaleli z radości, inni milczeli, bo byli w szoku" Tottenham w końcu... czytaj dalej » W Premier League Manchesterowi City, który zwyciężał w dwóch poprzednich sezonach, może być trudno obronić tytuł. Zwłaszcza po sobotniej, zaskakującej porażce u siebie z Czerwonymi Diabłami (1:2).



- Jesteśmy 14 punktów za liderem ze względu na popełnione przez nas błędy, jakość naszych przeciwników oraz rzeczy, na które nie mamy wpływu - dodał Guardiola. O tym, na co dokładnie jego zespół nie ma wpływu, nie wyjaśnił.

"Nie myślimy o wygraniu Ligi Mistrzów"

Angielskie media, m.in. Jonathan Wilson z "Guardiana", sugerują, że ekipa City powinna teraz skupić swoją uwagę na rozgrywkach Ligi Mistrzów. To też obsesja klubu należącego do miliardera z Abu Zabi, szejka Mansoura bin Zayeda Al Nahyana. Po to zatrudnił Guardiolę, który dwukrotnie sięgnął po to trofeum z Barceloną.



- Nie myślimy o wygraniu Ligi Mistrzów. Staramy się wygrać każdy następny mecz - odpowiedział trener.



Manchester City jest pewny gry w 1/8 finału. W grupie C wywalczył 11 punktów, drugi w tabeli Szachtar ma ich sześć. W ostatniej kolejce mistrzowie Anglii zagrają na wyjeździe z Dinamo Zagrzeb. Spotkanie w stolicy Chorwacji odbędzie się w środę.