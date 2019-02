Sprytnie, pod murem. Milik skuteczny z wolnych jak Messi

Wszystkie mecze ligi włoskiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

Była 36. minuta wyjazdowego meczu wicemistrzów Włoch z Parmą. Milik najpierw dał się sfaulować przed linią pola karnego, a po chwili cieszył się już z gola. Polak uderzył bardzo sprytnie, po ziemi. Piłkarze stojący w murze podskoczyli i tylko bezradnie przyglądali się, jak piłka przelatuje pod ich nogami. Bez szans był też bramkarz Luigi Sepe.

Podziękował sztabowi

Gol Zielińskiego, dwa Milika. Polacy załatwili Parmę Fantastyczny... czytaj dalej » Milik ruszył z podziękowaniami do trenera Carlo Ancelottiego. Nie bez powodu, bo to właśnie włoski szkoleniowiec zasugerował mu taki sposób wykonania rzutu wolnego.

- Muszę podziękować całemu sztabowi, bo bardzo mi pomogli przy tym rzucie wolnym. Trenerzy powiedzieli mi, że gracze Parmy skaczą w murze i to sprawdziłem - mówił tuż po meczu reprezentant Polski.

Dla 24-latka to trzecia bramka zdobyta z rzutu wolnego w trwającym sezonie Serie A. Wcześniej w podobny sposób strzelał z Cagliari i Lazio. Jak się okazuje, tylko jeden piłkarz występujący w klubie jednej z pięciu najsilniejszych lig Europy (Włochy, Hiszpania, Anglia, Francja, Niemcy) może pochwalić się podobną skutecznością w tym elemencie. Jest nim Messi z Barcelony.



3 - Arkadiusz #Milik and Lionel #Messi are the only two players to have scored three direct free kick goals in the Top-5 European Leagues in 2018/19. Snipers.#ParmaNapoli#SerieApic.twitter.com/cFnqUYabbj — OptaPaolo (@OptaPaolo) 24 lutego 2019

Napoli wygrało niedzielny mecz 4:0, a sam Milik skończył mecz z dwoma trafieniami. Ogółem Polak ma na koncie 14 goli i jest piątym strzelcem Serie A. Najskuteczniejsi są Cristiano Ronaldo z Juventusu (19) i Krzysztof Piątek z Milanu (18).

Wyniki 25. kolejki Serie A:

AC Milan - Empoli 3:0

Torino - Atalanta 2:0

Frosinone - AS Roma 2:3

Sampdoria - Cagliari 1:0

Bologna - Juventus 0:1

Chievo - Genoa 0:0

Sassuolo - SPAL 1:1

Parma - Napoli 0:4

Fiorentina - Inter 3:3

Lazio - Udinese - poniedziałek