Najpierw gol, później fatalne pudło. Zobacz okazje Lewandowskiego

Kapitan reprezentacji Polski wpisał się na listę strzelców w 22. minucie. "Lewy" przyjął piłkę, stojąc tyłem do bramki, a następnie posłał ją do siatki efektownym uderzeniem z powietrza. Było to jego 19. trafienie w tym sezonie Bundesligi, co daje mu prowadzenie w klasyfikacji najskuteczniejszych piłkarzy.

Jak on tego nie trafił?

Lewandowski dał remis. Zmarnował szansę na wygraną W sobotnie... czytaj dalej » Gol Lewandowskiego wyrównywał wynik na 1:1. Na samym początku spotkania prowadzenie Freiburgowi dał Lucas Holer.

W 90. minucie "Lewy" mógł przesądzić o zwycięstwie gości. Po precyzyjnym podaniu w pole karne Jamesa Rodrigueza, polski napastnik idealnie wyszedł do piłki tuż przed bramką rywali. Niestety, po jego uderzeniu głową, piłka minęła cel. Zawodnicy i kibice Bayernu mogli tylko bezradnie rozłożyć ręce lub chwycić się za głowę. Jak on tego nie strzelił? A mógł być to 200 gol Lewandowskiego w Bundeslidze.



Po remisie we Freiburgu Bayern stracił pozycję lidera niemieckiej ekstraklasy. Bawarczycy mają obecnie 61 punktów i tracą dwa do Borussii Dortmund. BVB, wciąż bez kontuzjowanego Łukasza Piszczka w składzie, wygrała przed własną publicznością z VfL Wolfsburg 2:0.