Ojciec Neymara: zaczęliśmy rozmowy na temat nowego kontraktu

- Ludzie mówią, że Neymar w każdym okienku jest łączony z jakimś wielkim klubem. Dla mnie to sygnał, że syn dobrze zarządza karierą. Na szczęście to nie przesądza o jego jakiejkolwiek przeprowadzce. Spekulacje o Neymarze Juniorze pojawiają się, od kiedy skończył siedemnaście lat, czyli od momentu, gdy trafił do profesjonalnej piłki. Od dziesięciu lat mówi się o transferze Neymara, a były na razie tylko dwa - powiedział ojciec Neymara.

- Istnieje zatem ogromna szansa, że pozostanie w Paris Saint-Germain. Jest we Francji dwa lata, przed nim jeszcze trzy lata kontraktu, a już zaczęliśmy rozmowy na temat przedłużenia współpracy z PSG - dodał.



Zidane nie jest fanem Neymara

Słowa ojca Neymara znajdują swoje potwierdzenie w hiszpańskich mediach od kilku tygodni. To Real "France Football": 500 milionów na transfery dla Zidane'a. Mbappe priorytetem Latem szykują się... czytaj dalej » Madryt był najbardziej zainteresowany sprowadzeniem Brazylijczyka, ale powrót Zinedine'a Zidane'a na ławkę trenerską Los Blanos sprawił, że temat niemal całkowicie upadł. Francuz zdecydowanie bardziej wolałby sprowadzić na Bernabeu innego piłkarza PSG - swojego rodaka Kyliana Mbappe.

Neymar trafił do Paryża latem 2017 r. PSG zapłaciło za niego rekordowe 222 mln euro. Brazylijczyk miał pomóc katarskim właścicielom klubu w upragnionym zwycięstwie w Lidze Mistrzów, a sam miał mieć ze stolicy Francji bliżej do wygrania Złotej Piłki.

Paryżanie z Neymarem w składzie wygrali we Francji wszystko, co jest do wygrania (mistrzostwo Francji i po dwa razy Puchar Francji, Puchar Ligi i Superpuchar), ale dwie ostatnie edycje Ligi Mistrzów kończyli na etapie 1/8 finału.