Genoa czeka na ofertę za Piątka. "Spodziewamy się jej w ciągu kilku dni"

Krzysztof Piątek wrócił do strzelania. Po pięciu meczach bez gola w końcu trafił do siatki rywali. I to nie w byle jakim meczu. Napastnik Genui pokonał w derbach bramkarza Sampdorii. Mecz skończył się wynikiem 1:1, a Bomber z dziesięcioma trafieniami został samotnym liderem klasyfikacji strzelców Serie A.

Piątek coraz bliżej AC Milan. Rozmowy na finiszu Piątek... czytaj dalej » - Nie otrzymaliśmy oferty kupna, ale teraz Milan jest zajęty Superpucharem Włoch i spodziewamy się jej w ciągu kilku dni. Nie chcielibyśmy sprzedawać Krzysztofa już zimą. Ale jeśli Milan chciałby go już teraz, to powinien przedstawić odpowiednią propozycję - cytuje Perinettiego dziennik "Corriere dello Sport". Dyrektor Genoi był gościem na antenie radia RMC Sport.



Tę deklarację można odbierać na dwa sposoby: być może to dyplomacja Włocha, bo wiadomo - transfery lubią ciszę. A może po prostu sygnał: dajcie więcej pieniędzy.



Według polskich i włoskich mediów w grę wchodzi wypożyczenie, a następnie wykup piłkarza za kwotę 40-45 mln euro. To byłby rekord, nigdy wcześniej nie zapłacono tyle za polskiego piłkarza. Najwięcej do tej pory kosztował Arkadiusz Milik, który przeniósł się do Napoli za 32 mln euro.

Milan w środę zmierzy się z Juventusem. Superpuchar Włoch rozgrywany w Arabii Saudyjskiej to rozgrzewka przed startem rundy rewanżowej Serie A, ale dla działaczy obu klubów też doskonała okazja do omówienia ważnej transakcji, od której uzależnione są przenosiny Piątka do Mediolanu.

Chodzi o przyszłość Gonzalo Higuaina, wypożyczonego do Milanu z Juventusu. Argentyńczyk zapałał miłością do Anglii, bo ma propozycję z Chelsea. Właśnie na jego miejsce szykowany jest Piątek.



Transakcja zadowoliłaby wszystkich. Genoa może spodziewać się niesamowitego zysku (latem kupiła napastnika z Cracovii za 4,5 mln euro), a Milan zszedłby z wysokiej pensji Higuaina (9 mln euro). Sam Argentyńczyk spełniłby swoje marzenia o grze w Anglii, u trenera, który potrafił z niego wydobyć to, co najlepsze. Higuain i Maurizio Sarri, obecny menedżer Chelsea, pracowali w Napoli.

No i Piątek zanotowałby milowy krok w swojej karierze.

Zgoda Piątka już jest

Polaka, wicelidera klasyfikacji najlepszych strzelców w Italii, chce pół Europy. Ostatnio ponoć kusił go nawet Real Madryt, o czym szeroko rozpisywały się hiszpańskie media. Do gry w końcu włączył się Milan, który ma być najbliżej sprowadzenia Piątka.



"Dyrektor sportowy Milanu Leonardo jest w kontakcie z Genoą, przedstawił ofertę wypożyczenia z klauzulą wykupu opiewającą na około 50 milionów euro. Ma już zgodę zawodnika, który nie chce stracić takiej szansy" - przekonuje w środowym wydaniu madrycki dziennik "AS", powołując się na swoich informatorów.