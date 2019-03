Miedź Legnica uzupełniła grono półfinalistów Pucharu Polski

Scenariusz tego spotkania ułożył się dla gości idealnie. Już w 2. minucie wywalczyli rzut wolny z około 20 metrów przed bramką Puszczy. Petteri Forsell oddał mocny strzał prawą nogą i piłka wpadła do siatki. Inna sprawa, że bramkarz Miłosz Mleczko mógł się lepiej zachować w tej sytuacji.



Piłkarz pogromcy Legii pokazał "pamiątkę z historycznego meczu". "Blizny wojenne" Jeden z bohaterów... czytaj dalej » Strata gola negatywnie wpłynęła na gospodarzy, którzy dopiero po dwudziestu minutach zaczęli przeprowadzać składniejsze akcje.

Gospodarze bez pomysłu

W 29. minucie Łukasz Szczepaniak oddał strzał z dystansu, piłka odbiła się jeszcze od jednego z graczy Miedzi i przeleciała tuż nad poprzeczką. W odpowiedzi kontrę wyprowadził Fabian Piasecki i zakończył ją minimalnie niecelnym strzałem z boku pola karnego.



Po przerwie mecz nie był zbyt interesującym widowiskiem. Miedź starała się kontrolować wydarzenia na boisku, a Puszcza miała problemy z wypracowaniem dobrych okazji bramkowych. Najlepszej nie wykorzystał w 77. minucie Konrad Stępień – jego strzał z kilku metrów nogą obronił Anton Kanibołockyj.

Największy sukces od lat

W doliczonym czasie gry gospodarze wywalczyli rzut rożny. W pole karne Miedzi pobiegł nawet bramkarz Mleczko i zdołał zagrać głową do Szczepaniaka, ale strzał skrzydłowego Puszczy okazał się zbyt lekki, aby sprawić problemy legnickiemu bramkarzowi.



Dla Miedzi awans do półfinału Pucharu Polski to największy sukces w tych rozgrywkach od 1992 roku, gdy po zwycięskim finale z Górnikiem Zabrze, zdobyli to trofeum.

Źródło: Newspix Petteri Forsell bohaterem Miedzi

Ćwierćfinał piłkarskiego Pucharu Polski: Puszcza Niepołomice – Miedź Legnica 0:1 (0:1)

Awans: Miedź Legnica.

Bramka: Petteri Forsell (2.)



Puszcza Niepołomice: Miłosz Mleczko – Mateusz Bartków, Piotr Stawarczyk, Konrad Stępień, Michał Mikołajczyk – Łukasz Szczepaniak, Marcel Kotwica, Marcin Stefanik (62. Marcin Orłowski), Konrad Nowak, Wiktor Żytek – Hubert Tomalski (73. Jakub Bąk).

Miedź Legnica: Anton Kanibołockyj – Aleksandar Miljkovic, Bozo Musa, Mateusz Żyro - Henrik Ojamaa, Rafał Augustyniak, Omar Santana, Borja Fernandez, Artur Pikk (67. Juan Camara) - Petteri Forsell (87. Mateusz Szczepaniak), Fabian Piasecki.

Pozostałe wyniki 1/4 finału PP:

środa, 13 marca

Raków Częstochowa - Legia Warszawa 2:1 po dogrywce (1:1, 1:1)



wtorek, 12 marca

Odra Opole - Jagiellonia Białystok 0:2 (0:0)



środa, 27 lutego

Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:2 (0:1)