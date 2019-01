Turecki sen Pazdana. Polak zagra w MKE Ankaragucu

Malarz w odczepionym wagonie. Przynajmniej czterech piłkarzy może odejść z Legii Przygoda... czytaj dalej » Od mistrzostw Europy w 2016 roku Michał Pazdan wiązany był z przenosinami do zagranicznego klubu. Głównie mówiło się o kierunku tureckim, pod uwagę brana była również amerykańska Major League Soccer. Jednak każde okienko transferowe kończyło się pozostaniem obrońcy w Legii.

Kontrakt na półtora roku

Pazdan myślał o odejściu, ale wciąż był kluczowym zawodnikiem stołecznego zespołu. Sytuacja zmieniła się w tym sezonie, kiedy to trenerem został Ricardo Sa Pinto. Portugalczyk odstawił 31-latka na boczny tor. Doświadczony stoper w lidze zagrał po raz ostatni we wrześniu. Pazdanowi zależało na zmianie klubu podczas zimowego okienka transferowego. Teraz to się udało. Polak podpisał kontrakt z zespołem tureckiej Super Ligi MKE Ankaragucu. Jego umowa ma obowiązywać do 30 czerwca 2020 roku.

Klub z problemami

Zakontraktowanie Pazdana to pierwszy zimowy transfer 15. drużyny Super Ligi. Były gracz m.in. Górnika Zabrze może niemal z miejsca wskoczyć do pierwszego składu i zagrać 2 lutego w meczu przeciwko Trabzonsporowi. W ostatnich dniach zespół opuścili bowiem dwaj środkowi obrońcy. Bakary Kone przeniósł się bez kwoty odstępnego do Arsienału Tuła, a Łukasz Szukała rozwiązał kontrakt z winy klubu, gdyż nie otrzymywał pensji przez pół roku.

Na MKE Ankaragucu był nałożony zakaz transferowy, który dopiero wygasł. Z tego też powodu potwierdzenie zatrudnienia Pazdana przeciągało się, mimo że ten już wcześniej ustalił warunki umowy. Polak w nowym zespole spotka dawnego znajomego z Legii. Zawodnikiem tureckiego klubu jest pomocnik Thibault Moulin, który w Warszawie występował w latach 2016-2018. Pojawiły się informacje, że do drużyny ze stolicy może również dołączyć obecny napastnik Legii Jose Kante, który nie ma szans na występy w zespole Ricardo Sa Pinto.

Intensywna zima w Legii

Pazdan to szósty piłkarz, który zimą opuścił Łazienkowską. Wcześniej Legia pożegnała się m.in. z Krzysztofem Mączyńskim, Eduardo czy wypożyczonym Łukaszem Monetą. Natomiast do klubu dołączyło dwóch Portugalczyków - skrzydłowy Salvador Agra i lewy obrońca Luis Rocha oraz dwóch młodych Polaków - Kacper Kostorz i Kacper Skibicki, którzy jednak wiosnę spędzą w swoich macierzystych klubach. Na Łazienkowską trafi najprawdopodobniej także kolejny Portugalczyk Iuri Medeiros.

