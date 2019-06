Szczęsny ma nowego trenera w Juventusie. Plotki się potwierdziły

22.05 | Nerwowo w obozie Chelsea przed środowym finałem Ligi Europy w Baku. Do końca treningu nie dotrwał trener Maurizio Sarri. Chwilę wcześniej doszło do kłótni dwóch jego piłkarzy. Londyńczycy meczem z Arsenalem ratują nieudany sezon.

Mijająca dekada należy na włoskich boiskach bezwzględnie do Juventusu. W poprzednim sezonie turyńczycy wywalczyli ósme z rzędu mistrzostwo w kraju, w tym dokonali tego pięciokrotnie z Allegrim na szkoleniowej ławce. Ale utytułowany trener stwierdził, że czas na nowe wyzwania i w maju okazało się, że odejdzie z klubu.

Media szybko zaczęły łączyć Sarriego z Juve, choć ten miał jeszcze obowiązujący kontrakt w Chelsea. Były trener Napoli nie czuł się jednak dobrze w Londynie, pomimo tego że zespół w pierwszym roku jego pracy triumfował w Lidze Europy, zagrał w finale Pucharu Ligi, a w Premier League zajął trzecie miejsce.

Specyficzna szatnia Chelsea

60-latek stał się więc kolejnym trenerem, który nie sprostał zadaniu utrzymania autorytetu w szatni The Blues. Do tego styl gry drużyny i decyzje personalne nie podobały się kibicom. Fani Cheslea często w dość wulgarny sposób dawali do zrozumienia, że nie chcą, aby Sarri dalej prowadził zespół.



Z ratunkiem trenerowi przyszedł Juventus, w którego bramce stoi Wojciech Szczęsny. Sarri ma doświadczenie w pracy z reprezentantami Polski. W Napoli prowadził Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego.

Bereszyński i Linetty bez trenera. Na następcę długo nie poczekają Sampdoria... czytaj dalej » Angielskie media informują, że turyńczycy zapłacili Chelsea 5 mln funtów rekompensaty za sprowadzenie trenera.

Teraz Lampard?

Media na Wyspach wskazują też, że celem numer jeden dla The Blues jest były pomocnik londyńskiej drużyny Frank Lampard. 40-latek ma za sobą debiutancki sezon, który spędził na zapleczu Premier League, prowadząc Derby County. Lampard do samego końca rozgrywek walczył ze swoimi podopiecznymi o promocję do elity w Anglii. Derby awansowało do finału baraży, w którym jednak przegrało Astona Villą 1:2.