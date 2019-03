Hummels zawiedziony odsunięciem od kadry. "Zostaliśmy potraktowani niesprawiedliwe"

We wtorek Liverpool podejmie na Anfield Bayern Monachium w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. - Czeka nas trudne zadanie - powiedział zawodnik The Reds Jordan Henderson. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21.

- Wiem o Lewandowskim i Hummelsie dużo, ale nie powiedziałbym, że wiem wszystko, bo trochę czasu minęło od momentu, kiedy pracowaliśmy razem. Bardzo ich lubię, ale we wtorek wieczorem zrobimy wszystko, żeby nie błyszczeli - powiedział menedżer Liverpoolu Juergen Klopp, który prowadził Lewandowskiego i Hummelsa podczas pracy w Borussii Dortmund.

Po wyjątkowo rozczarowujących dla niemieckiej reprezentacji mistrzostwach świata 2018 było jasne, że w kadrze naszych zachodnich sąsiadów niezbędne będą gruntowne zmiany. Krytykowany Loew ostatecznie pozostał na stanowisku selekcjonera, ale zdecydował się pożegnać z kilkoma filarami drużyny narodowej.

Piłkarze Bayernu Monachium powinni skupiać całą uwagę na przygotowaniach do sobotniego meczu z Wolfsburgiem i rewanżowego starcia z Liverpoolem w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Tymczasem w ostatnich dniach głównym tematem przewijającym się wokół bawarskiego klubu jest decyzja Loewa o odsunięciu od kadry Jerome’a Boatenga, Thomasa Muellera i Hummelsa.

"Zawsze traktowaliśmy się fair"

"Niezależnie od sportowych argumentów, które z mojego punktu widzenia są trudne do zrozumienia (choć oczywiście je szanuję), sposób przedstawienia decyzji jest dla mnie zdumiewający. W mojej opinii zawsze miałem dobre relacje z każdym w Niemieckim Związku Piłki Nożnej i zawsze traktowaliśmy się uczciwie" - napisał na swoim profilu na Instagramie rozgoryczony Hummels, który we wtorek dowiedział się, że Loew nie będzie już korzystać z jego usług. 30-letni obrońca rozegrał 70 spotkań w barwach drużyny narodowej. W 2014 roku wspólnie z Boatengiem tworzył parę stoperów reprezentacji, która sięgnęła po mistrzostwo świata w Brazylii.

"Thomas, Jerome i ja od lat dawaliśmy z siebie wszystko dla drużyny narodowej. To jak zostaliśmy potraktowani w moich oczach nie jest sprawiedliwe wobec tego ile osiągnęliśmy i zrobiliśmy dla reprezentacji" - stwierdził w swoim poście defensor Bayernu.

"Mogę powiedzieć, że to były wspaniałe lata. 70 występów międzynarodowych przekroczyło moje dziecięce marzenia. Uczestniczyłem w czterech wielkich turniejach, których ukoronowaniem było wywalczenie mistrzostwa świata w 2014. To uczucie zawsze będzie mi towarzyszyć i zrobiłbym wszystko żeby powtórzyć coś podobnego" - zakończył Hummels.



Mit etwas Abstand möchte auch ich mich zu der Entscheidung des Bundestrainers äußern. Unabhängig von der aus meiner Sicht schwer nachvollziehbaren sportlichen Entscheidung (die ich natürlich respektiere), stößt die Art und Weise bei mir auf Unverständnis. Nach meinem Dafürhalten hatte ich zu den handelnden Personen beim DFB immer ein gutes Verhältnis und wir sind stets fair miteinander umgegangen. Thomas, Jerome und ich haben jahrelang alles für die Nationalmannschaft gegeben und dieser Umgang wird dem, was wir geleistet und erreicht haben, in meinen Augen nicht gerecht. Und das lässt mich alles andere als kalt, weil ich es geliebt habe, für Deutschland zu spielen! Für mich kann ich sagen: es waren wunderbare Jahre, 70 Länderspiele, die alles, was ich mir als Kind einmal erträumt hatte, bei weitem übersteigen. Insgesamt vier große Turniere, bei denen ich mitwirken durfte. Gekrönt von dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2014. Dieses Gefühl werde ich für immer in mir tragen und ich hätte wirklich gerne nochmal ALLES dafür gegeben, etwas Vergleichbares zu wiederholen.





Po decyzji Loewa wśród kibiców i dziennikarzy nie brakuje opinii, że zmianę pokoleniową w niemieckiej kadrze można było przeprowadzić stopniowo, bez tak drastycznych rozwiązań. Szczególnie, że każdy z pominiętych graczy jeszcze przez kilka lat może utrzymać się na światowym poziomie. - Wiem, że moi gracze byli rozczarowani. Nie sądzę, by zawodnicy w wieku 29-30 lat powinni być uznawani za nieprzydatnych weteranów. Selekcjoner jest odpowiedzialny za sprawy sportowe kadry i podjął taką decyzję. To on za nią odpowie - powiedział na łamach dziennika "Bild" trener Bayernu, Niko Kovac.

Chorwacki szkoleniowiec stoi teraz przed trudnym zadaniem, by pomóc swoim podopiecznym zostawić sprawy kadry za sobą i skupić się na nadchodzących wyzwaniach bawarskiego klubu. W Bundeslidze ważą się losy mistrzostwa. Po 24 kolejkach Bayern i Borussia Dortmund legitymują się takim samym dorobkiem punktowym. Z kolei już przyszłym tygodniu monachijczycy rozegrają rewanżowe starcie z Liverpoolem, którego stawką będzie ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Sprawa awansu jest otwarta, ponieważ w pierwszym spotkaniu na Anfield padł wynik 0:0.

- Nasza zwyżka formy dodała nam skrzydeł. Widzę po moich zawodnikach, że wiedzą, w jak ważnej fazie sezonu się znajdujemy - powiedział niemieckim dziennikarzom Kovac, który ma powody do zadowolenia w ostatnich tygodniach. Po przerwie zimowej Bayern wygrał 6 z 7 ligowych meczów i powrócił do walki o mistrzostwo kraju.