Żart, który oburzył Włochów. "Balotelli jest czarny. Próbuje się wybielić"

O Balotellim można powiedzieć wiele, ale na pewno nie to, że jest układnym piłkarzem. W każdym klubie sprawiał mniejsze lub większe problemy wychowawcze. Nie inaczej jest w Brescii, do której przed sezonem przeszedł z Olympique Marsylia.

"Zbieracz bawełny". Obrażany piłkarz opuścił boisko Skandaliczne... czytaj dalej » W nowym klubie napastnik reprezentacji Włoch nie zachwycił. Przez 12 kolejek Serie A zagrał w siedmiu meczach, strzelając tylko dwa gole. Zdążył już zaliczyć spięcie z trenerem Fabio Grosso, w związku z czym został odsunięty od kadry i nie zagrał w ostatni weekend przeciwko Romie.

Milion wyświetleń

W poniedziałek o wypowiedź na temat krnąbrnego napastnika poproszony został prezydent Brescii Massimo Cellino.

Jak można wywnioskować z nagrania opublikowanego we włoskich mediach, do skandalu doszło po oficjalnej części konferencji prasowej, kiedy Cellino zszedł do dziennikarzy. Ale cały czas wypowiadał się oficjalnie i do kamery.

- Co chcecie, żebym o nim powiedział? Jest czarny. Próbuje się wybielić, ale sprawia mu to trudności - wypalił szeroko uśmiechnięty sternik klubu.

W dalszej części wypowiedzi Cellino umniejszał rolę Balotellego w zespole. - Nie możemy myśleć, że jeden zawodnik uratuje skład. To byłoby złe dla drużyny - podkreślił.

Na uwagę, że jego komentarz na temat czarnoskórego piłkarza była rasistowski, Cellino zaprotestował. - Kto nazywa mnie rasistą? Nie zamierzam się tłumaczyć z czegoś, w co nie wierzę - odbił piłeczkę.

Nagranie opublikował na Twitterze serwis Tuttomercatoweb. Słowa prezydenta klubu w wyczulonych na punkcie rasizmu Włoszech wywołały wielki skandal. Tym bardziej że atak na regularnie obrażanego na włoskich stadionach ze względu na kolor skóry Balotellego przyszedł z najmniej spodziewanej strony. W kilkanaście godzin wideo obejrzał ponad milion osób.



#TMW - Che ci dice su #Balotelli? #Cellino: ”Che è nero. Lavora per schiarirsi...”

Intervista completa suhttps://t.co/xyIiVp307g

@AntoVitiellopic.twitter.com/o9ZdNIuAAk — Tuttomercatoweb (@TuttoMercatoWeb) November 25, 2019





"Źle zrozumiany żart"

Po tym, jak sprawa nabrała rozgłosu, w komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie odniósł się do niej klub.

"Odnośnie do wypowiedzi prezydenta Massimo Cellino, na temat naszego piłkarza Mario Balotellego, Brescia pragnie wyjaśnić, że był to żart źle zrozumiany, który miał na celu zdjęcie z Balotellego nadmiernej uwagi mediów" - poinformował włoski klub.

- Kupiłem Balotellego, ponieważ myślałem, że zrobi różnicę w tej drużynie. Ale w związku z tym, że poświęcaliśmy mu zbyt dużo uwagi, pokazuje naszą słabość. Jeśli dalej będziemy mówić o Balotellim, będziemy szkodzili zarówno jemu, jak i sobie - stwierdził Cellino.

Brescia przegrała pięć ostatnich meczów, w dwóch ostatnich nie strzeliła gola i z siedmioma punktami znajduje się na dnie Serie A.