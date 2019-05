Barcelona osłabiona. Ter Stegen nie zdążył wyleczyć się na finał

Reprezentant Niemiec nie zdążył wyleczyć urazu, który wyeliminował go z udziału w trzech ostatnich spotkaniach Barcy w Primera Division. O tym, że golkipera nie będzie w składzie w sobotę, klub poinformował w wydanym w środę komunikacie.

Xavi zagrał ostatni raz, teraz chce być trenerem. "Nie mogę wsiąść od razu do ferrari" - Futbol dał mi... czytaj dalej » Miejsce Ter Stegena między słupkami zajmie Jasper Cillessen. Będzie to prawdopodobnie pożegnanie Holendra z Barceloną. Hiszpańska prasa od dłuższego czasu spekuluje, że 30-latek odejdzie latem z Camp Nou i zostanie zawodnikiem Benfiki.

Walczą o trzeci puchar

Ter Stegen wystąpił w tym sezonie w 49 meczach Barcelony. Niemiec przyczynił się do wywalczenia przez drużynę mistrzostwa oraz Superpucharu Hiszpanii.

Jeśli kataloński klub pokona w finale krajowego pucharu Valencię, zdobędzie w ten sposób trzecie trofeum w sezonie.

Rywale na jakiekolwiek trofeum czekają od 2008 roku, kiedy triumfowali w Pucharze Króla po zwycięstwie nad Getafe 3:1.