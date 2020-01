Popisowa połowa Manchesteru City w derbach. Jest już jedną nogą w finale Pucharu Ligi

The Citizens wzięli srogi rewanż za ligową porażkę z grudnia

W grudniu obie drużyny także się spotkały, wówczas w spotkaniu ligowym, które zszokowało całą Anglię. Czerwone Diabły przechytrzyły wtedy wyżej notowanych rywali, wygrywając niespodziewanie na Etihad Stadium 2:1. Nic dwa razy jednak się nie zdarza, we wtorek na Old Trafford mistrzowie Anglii wzięli rewanż.

Obie drużyny dzieliły tego dnia momentami nawet dwie klasy. Zawodnicy Pepa Guardioli czasem robili, co chcieli, podczas gdy drużyna prowadzona przez Ole Gunnara Solskjeara bywała bezradna.

Nie to należało jednak do największych problemów gości. Zwłaszcza w pierwszej połowie brakowało im najzwyczajniej w świecie zaangażowania i chęci do walki.

Gościom wręcz odwrotnie. Potwierdzeniem tego było jedno z wielu ofensywnych podłączeń Kyle’a Walkera, który w 17. minucie odegrał do Bernardo Silvy, popisał się perfekcyjną bombą sprzed pola karnego. Po kolejnych 17 minutach Silva do efektownego gola dorzucił równie piękną asystę, gdy wyłożył piłkę jak na tacy Ryiadowi Mahrezowi, który położył Davida de Geę i trafił do pustej bramki.

Pomimo popisów Portugalczyka akcja dnia należała jednak chyba do Kevina De Bruyne. Belgijski pomocnik ośmieszył i wkręcił w ziemię Phila Jonesa przy akcji, którą samobójczym golem zakończył Andreas Pereira.

Rashford dał honor i nadzieję

Do gwizdka zwiastującego przerwę gospodarze byli na kolanach. Po powrocie z szatni podnieśli się z nich tylko cząstkowo. Honorowego gola, który daje jednak jakąkolwiek nadzieję przed rewanżowym starciem, strzelił 20 minut przed końcem Marcus Rashford.

Kolejny mecz pólfinału Pucharu Ligi Angielskiej 28 stycznia na Etihad Stadium. Tego samego dnia rozegrany zostanie rewanż drugiej pary, w której Aston Villa zmierzy się z Leicester City. Pierwszy mecz w czwartek 8 stycznia na King Power Stadium.

WYNIK:

Manchester United - Manchester City 1:3

Bramki: Bernardo Silva (17.), Mahrez (33.), Pereira (39. sam) - Rashford (70.)