"Messi pod obserwacją". Czeka na dokładne badania

Wyglądało dramatycznie. Lekarze mieli problem, by zatamować cieknącą ciurkiem z nosa krew. Zaczęło się od interwencji Chrisa Smallinga w 30. minucie. Anglik próbował odebrać pikę zawodnikowi Barcelony. Umyślnie bądź nie, ale uderzył przy tym Messiego w twarz. Cios trafił w nos i lewe oko Argentyńczyka.



Sędzia nie przerwał meczu i nie ukarał Smallinga. Messi wrócił na plac, ale już do końca grał ze śladami na twarzy, jakby był świeżo po walce w ringu. Miał rozcięte nos i lewą powiekę.



- To było mocne uderzenie. Lekarze będą musieli sprawdzić, jak poważne są obrażenia. Na razie Leo ma poważny obrzęk - przyznał po spotkaniu trener FCB Ernesto Valverde.

Barcelona czeka

Według katalońskiego dziennika "Sport", piłkarz szczegółowe badania przejdzie w czwartek, już w Barcelonie. Wstępna diagnoza wyklucza złamanie nosa, ale na ostateczny werdykt trzeba poczekać. Stąd tytuł w gazecie "Messi pod obserwacją".



Barcelona pokonała Manchester 1:0 i jest blisko awansu do półfinału Ligi Mistrzów. Rewanż we wtorek na Camp Nou. Katalończycy na swoim boisku w Champions League nie zwykli przegrywać. Ostatni raz zostali pokonani na swoim terenie przez Bayern w 2013 roku.

Wyniki ćwierćfinałów Ligi Mistrzów:



wtorek, 9 kwietnia

Tottenham Hotspur - Manchester City 1:0 (0:0)

Liverpool - FC Porto 2:0 (2:0)



środa, 10 kwietnia

Manchester United - Barcelona 0:1 (0:1)

Ajax Amsterdam - Juventus 1:1 (0:1)