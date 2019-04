Trudne zadanie Manchesteru w rewanżu 1/4 finału LM. Statystyka i historia za Barceloną

W Manchesterze na Old Trafford mecz zakończył się zgodnie z przewidywaniami. Barcelona nie forsowała tempa, a jedyną bramkę zdobyła już w 12. minucie.Po składnej akcji piłkę głową przed bramką gospodarzy zgrywał Luis Suarez, ale ta odbiła się od ramienia Luke'a Shawa i wpadła do siatki. Zanim to się stało, drużyna Ernesto Valverde wymieniła 48 podań. Było to jednocześnie jej pierwsze zwycięstwo w historii spotkań w Teatrze Marzeń.



Gospodarzom nie można odmówić ambicji i woli walki, jednak zdecydowanie brakowało im jakości. Podopieczni trenera Ole Gunnara Solskjaera nie oddali nawet jednego celnego strzału. Coś takiego w Lidze Mistrzów przydarzyło się Czerwonym Diabłom po raz pierwszy od 2005 roku.

W pierwszym spotkaniu mocno ucierpiał Leo Messi (ma obolałą twarz, ale nie doszło do złamania nosa), zaatakowany przez Chrisa Smallinga. W rewanżowym meczu Barca kontra Manchester Messi ma jednak zagrać. "Władcy Teatru". Hiszpanie dumni i już widzą w finale Messiego i Ronaldo Była historyczna... czytaj dalej »

Rewanż w 1/4 LM: Manchester wierzy w wygraną

Menedżer Manchesteru United jest zdania, że odrobienie strat w rewanżu 1/4 finału Ligi Mistrzów z Barceloną będzie dużo większym wyzwaniem niż wyczyn z poprzedniej rundy.Wtedy Czerwone Diabły zdołały awansować, mimo porażki 0:2 w pierwszym meczu z PSG.

- Oczywiście występ w rewanżu z PSG daje nam nadzieję i wiarę, że wciąż stać nas na awans. Wiemy jednak, że rywalizujemy najpewniej z faworytem rozgrywek, więc będzie to dla nas większe wyzwanie – powiedział na Solskjaer konferencji prasowej. To będzie większe osiągnięcie niż wygrana w poprzedniej rundzie, bo Barcelona nie zwykła przegrywać u siebie. Stać nas jednak na to – dodał.

Rewanż Barcelona - Manchester United 16 kwietnia

Rewanżowy mecz Dumy Katalonii i Czerwonych Diabłów odbędzie się już we wtorek 16 kwietnia, a więc niecały tydzień po pierwszym spotkaniu. Początek starcia na Camp Nou o godzinie 21.

Kto w składzie Barcy i Manchesteru?



Nadmiar żółtych kartek w barwach drużyny Manchesteru wyeliminował z rewanżowego starcia Luke'a Shawa.

W przypadku otrzymania żółtej kartki w rewanżowym meczu dwóch piłkarzy Barcelony nie będzie mogło zagrać w ewentualnym pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów. Zagrożeni absencją są Sergio Busquets i Nelson Semedo, którzy mają obecnie na koncie po dwie żółte kartki. Jeśli chodzi o piłkarzy Czerwonych Diabłów, czterech w takiej sytuacji: Ashley Young, Nemanja Matić, Ander Herrera i Antonio Valencia.

Kto sędzią w meczu na Camp Nou?

Wtorkowe zawody poprowadzi Felix Brych. 44-letni niemiecki arbiter wielokrotnie sędziował mecze Dumy Katalonii w Lidze Mistrzów. Po raz ostatni w ćwierćfinale w 2016 roku w meczu z Atletico. Ponadto prowadził też ich spotkania z Manchesterem City w 2015 i z Chelsea w 2012 roku

Statystyki za Barceloną

Szanse Manchesteru w rewanżu wydają się iluzoryczne. Barcelona w Lidze Mistrzów na własnym stadionie nie przegrała od 1 maja 2013 roku, kiedy uległa Bayernowi Monachium 0:3. Od tamtego czasu na Camp Nou wygrała 27 z 30 spotkań.

MU w swojej historii 12 razy grał w europejskich pucharach z Barceloną. Bilans to trzy zwycięstwa, cztery remisy, pięć porażek. Na Camp Nou Czerwone Diabły w meczu z Blaugraną jeszcze jednak nie wygrały.

Triumfowały tam natomiast w finale Ligi Mistrzów w 1999 roku po dramatycznym spotkaniu z Bayernem Monachium - 2:1. Niedługo po pierwszym gwizdku Niemcy objęli prowadzenie po golu Mario Baslera, ale w doliczonym czasie gry bramki dla MU zdobyli Teddy Sheringham (90+1) oraz Solskjaer (90+3).

