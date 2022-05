Kibice Górnika na to czekali. Podolski zostaje w Zabrzu

- Dzień dobry, jestem w domu, cieszę się - to pierwsze słowa piłkarza po przylocie.

Zaledwie kilkanaście minut po przylocie do Katowic, Lukas Podolski, nowy gracz Górnika Zabrze. Udzielił pierwszego wywiadu dziennikarzom. - Jak się czuję? Jestem w domu - wyznał niemiecki mistrz świata z 2014 roku.

- Dziękuję za doping. Zostaję w Zabrzu - powiedział 130-krotny reprezentant Niemiec w filmie opublikowanym w klubowych mediach społecznościowych.



Lukas @Podolski10 na dłużej w Górniku



Udany sezon Podolskiego w barwach Górnika

Brzęczek o spadku Wisły. "Musimy zachować trochę chłodnej głowy" - Jeżeli w tak... czytaj dalej » Strzelec 49 goli dla reprezentacji Niemiec przyszedł do zabrzańskiego zespołu latem 2021. W kończących się rozgrywkach zagrał w 27 meczach ekstraklasy, strzelił w nich dziewięć goli i zanotował cztery asysty.

W sobotnim meczu ostatniej kolejki ze Śląskiem we Wrocławiu nie wystąpi z powodu pauzy za nadmiar żółtych kartek, ale ma pojawić się na stadionie jako kibic. Po ostatnim spotkaniu u siebie, w którym strzelił gola, a jego zespół wygrał z Górnikiem Łęczna 4:2, dziękował kibicom, ale nie odpowiedział, czy zostanie w klubie.

- Polska liga to nie jest żadne jeżdżenie sobie na wycieczki, gra na luzie. Tu trzeba biegać, być gotowym. Młodszy nie będę, ale, jak widać, wciąż mam ochotę do gry i walki o trzy punkty - mówił dziennikarzom Podolski, który nie ukrywał, że liczył na większe wykorzystanie go w działaniach marketingowych.

Przyjście byłego gracza Bayernu Monachium i Arsenalu do Górnika było hitem letniego okienka transferowego w Polsce. Urodzony w Gliwicach zawodnik od lat deklarował, że u schyłku kariery zagra w zabrzańskim klubie i dotrzymał słowa.