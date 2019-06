Luis Enrique nie jest już selekcjonerem Hiszpanii. "Problemy osobiste"

Z tego też powodu 49-letni Enrique, były znakomity hiszpański napastnik, nie zasiadał na ławce rezerwowych La Roja od marca.

Prezes federacji zgodził się na to, aby zespół prowadził dalej asystent dotychczasowego trenera Roberto Moreno, który w ostatnim czasie zastępował Enrique. To asystent wykonywał w całą pracę z drużyną i był najbliżej z piłkarzami.

Najlepsze wyjście

Enrique był selekcjonerem reprezentacji Hiszpanii tylko przez 11 miesięcy. W przeszłości prowadził m.in. AS Roma, Celtę Vigo i FC Barcelona.

Jako pierwszy o sprawie napisał dziennik "Marca", którego informacje wkrótce szybko się potwierdziły.

- To była decyzja Luisa Enrique i jestem mu za nią wdzięczni. Będziemy go bardzo dobrze wspominać. To sprawa osobista, która jest niezależna od nas. Uznaliśmy, że to najlepsze, co możemy zrobić w tej sytuacji - powiedział Rubiales na specjalnie zwołanej konferencji prasowej.