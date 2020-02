Liverpool ociera się o perfekcję. Szykuje się błyskawiczny tytuł

W Anglii rozegrano 25 kolejek. Liverpool zgarnął 73 punkty na 75 możliwych. Potknął się raz, remisując na wyjeździe z Manchesterem United. W rewanżu, dwa tygodnie temu, Czerwone Diabły pokonał. Na stadionie Anfield kibice po raz pierwszy zaśpiewali wtedy "mistrzostwo jest nasze".

W ubiegłą sobotę zespół Juergena Kloppa ograł Southampton, natomiast wicelider tabeli Manchester City - czyli wciąż panujący mistrz - przegrał na wyjeździe z Tottenhamem. Czołowe zespoły dzieli dziś więc różnica 22 punktów.

Jak wyliczyli statystycy, jeszcze nigdy w historii angielskiej ekstraklasy przepaść pomiędzy dwoma pierwszymi drużynami nie była tak ogromna.



Kibice na Wyspach zadają sobie pytanie, kiedy dojdzie do koronacji nowego mistrza. Liverpool najszybciej może świętować za trzy kolejki. Stanie się tak, jeśli wygra wszystkie swoje spotkania, a Manchester swoje przegra. To oczywiście scenariusz najmniej prawdopodobny.

W przypadku, gdy w najbliższych tygodniach obie drużyny będą seryjnie wygrywać, kwestia panowania w Premier League rozstrzygnie się za sześć kolejek. Wówczas, 21 marca, siedem meczów przed końcem rozgrywek, Manchester straci nawet matematyczne szanse na dogonienie lidera.

Najszybszy mistrz i rekord Arsenalu

Szanse na osiągnięcie celu już w marcu są więc spore, a to oznacza, że The Reds zostaną wówczas najszybciej koronowanym mistrzem w historii. Muszą wywalczyć tytuł przed 14 kwietnia, bo właśnie tego dnia w 2001 roku odbyła się mistrzowska feta Manchesteru United.

Drużyna z Old Trafford mogła rozsiąść się na tronie już pięć kolejek przed końcem rozgrywek. Tej samej sztuki dokonał też Manchester City w sezonie 2017/2018, tyle że patrząc na kalendarz miało to miejsce dzień później - 15 kwietnia.

Źródło: Getty Images Jürgen Klopp (FC Liverpool)

Świetna postawa Liverpoolu nie jest niespodzianką. Zespół Kloppa rozkręcił się już rok temu. W tej chwili jest niepokonany w lidze od 42 spotkań (styczeń 2019 i porażka z City). Rekord należy do Arsenalu, który w latach 2003-2004 zanotował imponującą serię 49 meczów bez porażki. Drużyna z miasta Beatlesów również może go pobić.

KALENDARZ NAJBLIŻSZYCH SPOTKAŃ

Liverpool: Norwich City (wyjazd), West Ham (dom), Watford (wyjazd), Bournemouth (dom), Everton (wyjazd), Crystal Palace (dom).

Manchester City: West Ham (dom), Leicester City (wyjazd), Arsenal (dom), Manchester United (wyjazd), Burnley (dom), Chelsea (wyjazd).