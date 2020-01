Rok bez porażki. Liverpool dołączył do elitarnego grona

Już w środę 18 grudnia Liverpool rozpocznie walkę o triumf w Klubowych MŚ. W półfinale triumfator Ligi Mistrzów zmierzy się z meksykańskim Monterrey. - Musimy uważać na ich techniczną i twardą grę. Reprezentujemy Europę, ale to nie może być dla nas ciężar. Po prostu musimy pokazać rywalowi, że lepiej gramy w piłkę - powiedział menedżer The Reds Juergen Klopp.

Na Anfield po staremu. Liverpool otwiera nowy rok wygraną Maszyna... czytaj dalej » W czwartek The Reds wygrali z Sheffield United, co jest ich 19. w sezonie, a 11. z rzędu triumfem w lidze. Prowadzenie objęli już w czwartej minucie, kiedy Andrew Robertson dośrodkował w pole karne, a piłkę do bramki posłał Mohamed Salah. Na 2:0 wynik ustalił Sadio Mane.

Dominacja absolutna

Liverpool miał całkowitą kontrolę nad przebiegiem spotkania na Anfield. Statystyki mówią wszystko: gospodarze byli przy piłce przez 75 procent czasu gry, stworzyli 19 okazji bramkowych, a rywale - trzy.

Na początku meczu piłkarze z Sheffield oddali jeden celny strzał, z którym łatwo poradził sobie Alisson Becker, a później nie stwarzali już zagrożenia. Wyjątkiem była akcja z 87. minuty, kiedy z bliska na bramkę uderzał Oliver McBurnie, ale skiksował i posłał piłkę wprost w ręce bramkarza The Reds.

Brazylijczyk w czwartek rozgrywał 50. ligowy mecz w barwach Liverpoolu. W aż 26 zachował czyste konto, co jest rekordem Premier League.



Alisson's Premier League record for Liverpool:



50 games played

27 goals conceded

26 clean sheets



Sensational numbers. pic.twitter.com/AAb9anbGRm — ANFIELD-LFC (@dondarius471) January 2, 2020

A to nie wszystko. Zwycięstwo z Sheffield było dla The Reds piątym z rzędu bez straconego gola. Tym samym drużyna z miasta Beatlesów wyrównała rekord z września 2007 roku. Wówczas była prowadzona przez Rafę Beniteza.

The Reds wymienili w czwartkowym meczu aż 874 celnych podań. W erze Premier League tylko Manchester City miewał spotkania, w których liczba ta wynosiła ponad 900. Dużo ich nie było, bo tylko trzy.



Most successful passes recorded in a single Premier League game:



Man City: 942 vs. Swansea (2018)

Man City: 905 vs. Everton (2018)

Man City: 902 vs. Chelsea (2018)

Liverpool: 874 vs. Sheff Utd (2020)



Huge numbers. pic.twitter.com/jOrbpl9OC2 — Squawka Football (@Squawka) January 2, 2020

Ostatnia porażka w Premier League piłkarzom Kloppa przydarzyła się 3 stycznia 2019 roku, kiedy ulegli na wyjeździe Manchesterowi City 1:2. Od tego czasu odnieśli 32 zwycięstwa i zremisowali pięć meczów.

Taki bilans pozwolił The Reds awansować na 10. miejsce klubów z najdłuższymi seriami bez porażki w pięciu czołowych ligach Europy. Jeszcze 12 kolejnych wygranych i Liverpool wyrówna osiągnięcie Arsenalu, który przewodzi stawce angielskich drużyn jeśli chodzi o liczbę spotkań bez porażki. Z pięciu najlepszych lig Starego Kontynentu pod tym względem nie ma sobie równych AC Milan. W latach 1991-93 Rossoneri nie przegrali 58 meczów z rzędu, co złożyło się na 672 dni.

Najdłuższe serie bez porażki w 5 czołowych ligach: pozycja drużyna lata liczba kolejnych zwycięstw 1. AC Milan 1991-1993

58 2. Bayern Monachium 2012-2014

53 3. Arsenal 2003-2004 49 4. Juventus 2011-2012 49 5. Barcelona 2017-2018 43 6. Nottingham Forrest 1977-1978 42 7. Chelsea 2004-2005 40 8. Fiorentina 1955-1956 40 9. Real Sociedad 1979-1980 38 10. Perugia 1978-1979 37 10. Liverpool 2019-2020 37

Passa bez ligowej porażki przed własną publicznością Liverpoolu trwa od maja 2017 roku - 51 meczów, 41 wygranych, 10 remisów.

- Wciąż mamy wiele do poprawy i tego się trzymamy. W szatni nie mieliśmy czasu na świętowanie, bo trwa wyjątkowo intensywny okres w sezonie. Najszczęśliwsi jesteśmy wtedy, gdy po ciężkim dniu możemy odpocząć - stwierdził Klopp.

Ekspresowy tytuł Liverpoolu?

Jeśli dalej tak pójdzie, Liverpool w rekordowym tempie sięgnie po upragnione, pierwsze po 29 latach mistrzostwo. Aktualnie ma 58 punktów i o 13 wyprzedza wicelidera Leicester City, a o 14 broniący tytułu Manchester City. I rozegrał o jeden mecz mniej od obu rywali.