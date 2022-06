Liverpool zniesmaczony drugą ofertą Bayernu za Mane. "Obraźliwe podejście"

Mistrzowie Niemiec w ostatnim czasie nie mają dobrej passy na polu negocjacji. Najpierw popadli w konflikt z najskuteczniejszym zawodnikiem zespołu, czyli Robertem Lewandowskim. Teraz urazili z kolei przedstawicieli Liverpoolu, składając zaniżoną ofertę za czołowego gracza The Reds. Lewandowski skontaktował się z dyrektorem Bayernu. I usłyszał złe wieści Robert... czytaj dalej »

Trzy Złote Piłki

Pierwsza propozycja Bayernu za Mane wynosiła 21 mln funtów i kolejne 4 mln w bonusach. Po usłyszeniu odmowy Bawarczycy podnieśli ją, ale przy okazji zawarli w umowie warunki wręcz niemożliwe do spełnienia.

Według angielskich mediów zgodnie z drugą ofertą Liverpool miałby otrzymać za Senegalczyka 23,5 mln funtów podstawy. Dodatkowe 6,5 mln wpłynęłoby na konto klubu z Merseyside, jeśli Mane trzykrotnie sięgnąłby po Złotą Piłkę i triumfował w tym czasie z Bayernem w krajowych oraz europejskich rozgrywkach.

Dyrektor sportowy ekipy z Monachium Hasan Salihamidzić zasygnalizował ostatnio, że jest gotowy osobiście polecieć do Anglii, by negocjować szczegóły transferu. Działacze Liverpoolu przekazali mu jednak, że nie ma po co się fatygować, jeśli nie spełni ich oczekiwań.

"Oferta odrzucona, a dyrektor sportowy Bayernu usłyszał, że podejście jego klubu jest obraźliwe" - poinformował na Twitterze korespondent "Daily Mirror", David Maddock.



Liverpool anger at second Bayern bid for Mane.



Lowball offer worth up to £30m, including add-ons ONLY achievable if Mane wins hat trick of Ballon d'Ors!



Offer rejected out of hand and Bayern sporting director told in no uncertain terms his club's approach is insulting.#LFC — David Maddock (@MaddockMirror) June 8, 2022





Przywołują przykład Lewandowskiego

The Reds oczekują ponad 40 mln funtów za Mane, który podobnie jak Lewandowski w Bayernie ma jeszcze rok kontraktu. Obaj zawodnicy pragną nowych wyzwań, a sytuacja Polaka została przywołana przez Anglików.

"Źródła zbliżone do klubu sugerują, że działacze są zdezorientowani podejściem Bayernu, biorąc pod uwagę, że ten oczekuje ponad 50 mln euro za swoją gwiazdę Roberta Lewandowskiego, który jest trzy lata starszy od Mane" - czytamy w "Daily Mirror".

O kapitana reprezentacji Polski od tygodni usilnie zabiega FC Barcelona, lecz szefowie mistrzów Niemiec nie chcą iść na żadne ustępstwa.