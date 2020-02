Działacze trzecioligowca załamani. Decyzja Kloppa pozbawiła ich wielkich pieniędzy

Groźny uraz Kamila Grabary. "Przez noc zostanie w szpitalu" Kamil Grabara... czytaj dalej » Zespół Shrewsbury w pierwszym meczu z The Reds (26 stycznia) w świetnym stylu odrobił straty, doprowadzając ze stanu 0:2 do 2:2. Dzięki temu reprezentant League One zagra w rewanżu na Anfield. Menedżer Jurgen Klopp po spotkaniu przyznał, że w drugim starciu nie weźmie udziału ani on, ani pierwsza drużyna.

Klopp da piłkarzom wolne

Lutowy terminarz w Premier League okazał się dla Liverpoolu łaskawy. Między 2 a 15 lutego wicemistrzowie Anglii nie będą musieli rywalizować w lidze i czas ten Klopp postanowił przeznaczyć na krótki odpoczynek dla piłkarzy. Jego plan zburzyła jednak konieczność rozegrania rewanżowego meczu w Pucharze Anglii. Zapadła więc decyzja - triumfatora Ligi Mistrzów w FA Cup reprezentować będzie drużyna do lat 23 pod wodzą Neila Critchleya.

Ten ruch doprowadził działaczy Shrewsbury do łez. Ich zdaniem, decyzja Liverpoolu wpłynęła na rezygnację z transmitowania meczu przez BT Sport i BBC, co z kolei sprawiło, że klub z League One stracił szansę na duże pieniądze.

Źródło: Getty Images Shrewsbury Town

Pozostał żal

- Grając przeciwko pierwszej drużynie Liverpoolu, generujesz do 600 tysięcy funtów przychodu. Rywalizując z drugą drużyną, zarobimy 100-150 tysięcy. Jest to ogromna różnica dla klubu naszego pokroju, dla którego liczy się dosłownie każdy pens. To wielkie rozczarowanie, nasze wpływy z rewanżu mogły być dużo większe - powiedział dziennikarzom "Evening Standard" Ricketts.

Menedżer Shrewsbury nie chce jednak, by sytuacja z rewanżem przyćmiła wielkie dokonania jego piłkarzy w obecnej edycji rozgrywek. - Gdyby wcześniej ktoś zaoferował nam powtórkę meczu z Liverpoolem i 150 tysięcy funtów, wzięlibyśmy to w ciemno - podkreślił.

Źródło: Getty Images Sam Ricketts - Shrewsbury Town

Rewanżowy mecz 1/16 finału Pucharu Anglii pomiędzy Liverpoolem i Shrewsbury rozegrany zostanie na Anfield we wtorek o 20.45.