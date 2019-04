Nowość we Francji. Kobieta poprowadzi mecz Ligue 1

O decyzji poinformowała francuska federacja (FFF). "Stephanie Frappart, wybrana przez FIFA do grona sędzi na kobiece mistrzostwa świata we Francji, została wyznaczona do poprowadzenia spotkania 34. kolejki Ligue 1 pomiędzy Amiens SC i RC Strasbourg" - napisano w komunikacie FFF.



Dans le cadre de sa préparation à la Coupe du monde féminine 2019, Stéphanie Frappart a été désignée pour officier lors de la prochaine journée de Ligue 1. https://t.co/U15Qb6pY0Q — FFF (@FFF) April 23, 2019

Dla 35-letniej Frappart, która sędziowała już spotkania w drugiej lidze francuskiej, będzie to idealna forma przygotowań do mistrzostw świata kobiet, które rozpoczną się 7 czerwca. W Amiens jako asystent wideo pomagać będzie jej Clement Turpin. Spotkanie rozpocznie się w najbliższą niedzielę o godzinie 15.

Pierwsza była w Bundeslidze

Frappart jest drugą kobietą, która będzie sędziować mecz najwyższej klasy rozgrywkowej mężczyzn w jednej z najlepszych lig w Europie. W 2017 roku zadebiutowała Bibiana Steinhaus, pod której okiem Hertha Berlin zremisowała w Bundeslidze z Werderem Brema 1:1.