Trybuny w Łodzi poniosły Ukrainę. "Dziękujemy za gościnę i wsparcie, Polsko!"

Video: Eurosport

Pekin. Polityczna demonstracja ukraińskiego skeletonisty....

Władysław Hieraszkiewicz po trzecim ślizgu podszedł do kamery i wyjął kartkę z napisem: „No war in Ukraine”. Zawodnik nawiązał do napiętej sytuacji politycznej między Rosją i Ukrainą. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

