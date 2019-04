Gol za golem, rekord za rekordem. W tym meczu było wszystko

Jako pierwszy trafił, już w 4. minucie, Raheem Sterling. To kolejny rekord. Żaden z piłkarzy Manchesteru City nie strzelił gola tak szybko w meczu Champions League.

Londyńczycy nie pozostali dłużni gospodarzom. W trzy minuty, za sprawą Sona Heung-Mina, wyrównali i wyszli na prowadzenie. A była dopiero 10. minuta spotkania.

Szaleństwo trwało w najlepsze. Sześćdziesiąt sekund później gości z północnego Londynu skarcił Bernardo Silva. Było 2:2. Tak ekspresowo strzelonych czterech goli w Lidze Mistrzów jeszcze nie było.

4 - Four goals in the opening 11 minutes of Manchester City vs Tottenham is the fastest four goals have ever been scored in a single Champions League match. Bonkers. #MCITOT — OptaJoe (@OptaJoe) April 17, 2019

Pierwszy raz od 10 lat

Dotychczasowi rekordziści do czterech trafień w spotkaniu dotarli w dwadzieścia minut. Tyle potrzebowała Fiorentina 20 października 2009 roku, aby wyjść na prowadzenie z Debreczynem 3:1.

4️⃣ - For the first time in Champions League history 4 goals are scored in the first 11 minutes of a match. The previous record was 20 minutes in a match between DVSC and Fiorentina in 2009. #MCITOT#cityspurs — Gracenote Live (@GracenoteLive) April 17, 2019

Rekord Legii wymazany

Ekipa z Florencji nie poszła za ciosem w przeciwieństwie do Manchesteru City w środę. Konkretnie zrobił to Sterling, który odzyskał prowadzenie dla mistrzów Anglii w 21. minucie. W żadnym innym spotkaniu Ligi Mistrzów pięć bramek nie padło tak szybko. Został pobity rekord, który poprzednio należał do… piłkarzy Legii Warszawa i Borussii Dortmund. 22 listopada 2016 roku po 24 minutach meczu w Dortmundzie było 3:2 dla BVB.

21 minutes is a record for the fastest 5 goals in a game in Champions League history. Previous record was 24 minutes: Dortmund v Legia Warsaw. — Gary Lineker (@GaryLineker) April 17, 2019

Po dublecie w 21 minut

Starcie Obywateli z Kogutami był pojedynkiem dwóch napastników. Sterlinga u gospodarzy i Sona - u gości. Oni również napisali swoją historię. Dzięki dubletom obu piłkarzy zanotowano kolejny rekord.

W żadnym spotkaniu Ligi Mistrzów nie było tak szybko strzelonych dwóch goli piłkarzy z obu drużyn. Po 21 minutach Son i Sterling mieli już na koncie po dwie zdobyte bramki.

Spektakl w Manchesterze wygrał Manchester 4:3, ale dzięki jednobramkowej zaliczce z pierwszego meczu w półfinale - z Ajaksem - zagra Tottenham.

Rewanżowe mecze ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów (gwiazdka oznacza awans):

17 kwietnia, środa

Manchester City - Tottenham Hotspur* 4:3 (3:2); pierwszy mecz 0:1

Bramki: Sterling (4., 21.), Silva (11.), Aguero (59.) - Son Heung-Min (7., 10.), Llorente (73.)

FC Porto - Liverpool* 1:4 (0:1); 0:2

Bramki: Militao (69.) - Mane (26.), Salah (65.), Firmino (77.), van Dijk (84.)



16 kwietnia, wtorek

Barcelona* - Manchester United 3:0 (2:0); pierwszy mecz 1:0

Juventus Turyn - Ajax Amsterdam* 1:2 (1:1); 1:1



Pary półfinałowe (30.04-1.05 i 7-8.05):

Tottenham - Ajax

Barcelona - Liverpool