Szachtar sprzedaje bilety na Ligę Mistrzów w Warszawie. Zaprasza po polsku

Szachtar w Warszawie i to nie tylko w Lidze Mistrzów. "Spodziewamy się kompletu" Szachtar Donieck... czytaj dalej » Szachtar kilka tygodni temu poinformował, że z uwagi na wojnę w Ukrainie, "domowe" mecze w LM będzie rozgrywał w naszej stolicy. Areną spotkań będzie obiekt przy Łazienkowskiej 3.

Wśród możliwych rywali ukraińskiej drużyny w fazie grupowej Ligi Mistrzów UEFA znajdują się: Real Madryt, Manchester City, Bayern, PSG, Liverpool, Barcelona, Juventus i Chelsea. Losowanie odbędzie się 25 sierpnia.

Szachtar w mediach społecznościowych zaprasza na spotkania przy Łazienkowskiej po polsku.

Czekamy na ciebie na meczach! https://t.co/ZiNLydyNkf — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) August 16, 2022

Szachtar: czekamy na ciebie

Klub, który do 2014 roku miał siedzibę w Doniecku, zapewnia, że "pakiet na mecze Ligi Mistrzów to gwarancja uczestnictwa w domowych spotkaniach Szachtara. Kupując go, otrzymujesz trzy bilety na mecze fazy grupowej w Warszawie, zapewniając sobie stałe miejsce na trybunach i oszczędzając pieniądze".

Wejściówki można kupić na oficjalnej stronie shakhtar.com.

16 sierpnia rozpoczął się I etap sprzedaży. On potrwa do 21 sierpnia. W nim tylko posiadacze karnetów FC Szachtara oraz Legii Warszawa będą mogli w specjalnej cenie kupić pakiet dla siebie i dla osoby towarzyszącej (10 proc. zniżki). Jedna osoba może kupić dwa pakiety Ligi Mistrzów.

22 sierpnia rozpocznie się otwarta sprzedaż pakietów. Tutaj także jeden kibic będzie mógł nabyć dwa pakiety. Ta dystrybucja potrwa do 25 sierpnia.

Źródło: Getty Images Mychajło Mudryk to wielka nadzieja Szachtara

W kolejnym etapie do sprzedaży trafią wejściówki na konkretne mecze. Stanie się to po losowaniu fazy grupowej.

Cena pakietów Ligi Mistrzów (dla posiadaczy karnetów na I etap):

Standard: 200, 315, 450, 550 zł

Trybuna Rodzinna: 200 zł

Silver Club: 2100 zł

Gold Club: 3350 zł

Sky Box: 7250 zł



Ukraiński klub stosuje dynamiczny system cenowy. Oznacza to, że wraz ze spadkiem liczby dostępnych miejsc w określonej kategorii, cena może wzrosnąć.

Źródło: Getty Images Szachtar od wielu sezonów gra w Lidze Mistrzów