Legia powoli podnosi się z kolan

Niespodzianka na otwarcie kolejki. Stal przerwała serię Cracovii Na trzech... czytaj dalej » Grająca w kratkę Legia podejmowała w piątek zespół, który wybitnie jej nie leży. Co więcej, musiała się podnieść po dotkliwej wyjazdowej porażce z Cracovią (0:3), a Piast potrafił wywozić punkty z Łazienkowskiej. I po pierwszej połowie piłkarze Waldemara Fornalika mogli być optymistami.

Z tyłu grali bardzo dobrze, bo choć warszawski zespół po kilkunastu minutach zyskał przewagę, to nie potrafił tego przełożyć na gole ani nawet na celne uderzenia. Gorzej gościom szło w ataku, bo brakowało nieco kreatywności i przede wszystkim wykończenia, co przełożyło się na zero sytuacji podbramkowych. Wydawało się jednak, że w drugiej odsłonie gliwiczanie w końcu ruszą odważniej do przodu i postraszą Kacpra Tobiasza.

Dwa szybkie ciosy Legii

Tymczasem było zupełnie na odwrót. Legionistom w pierwszych 45 minutach ewidentnie brakowało klasycznej "9", zawodnika mogącego zakończyć akcję strzałem. Trener Kosta Runjaic od początku sezonu domaga się nowego snajpera i niewykluczone, że zyskał kolejny argument, by szefostwo spełniło jego prośbę. Jednak po zmianie stron gospodarze przebudzili się z marazmu i pojawiły się gole.

Legia w ciągu kilku minut zdobyła dwie bramki, tym razem bezlitośnie wykorzystując błędy do tej pory pewnych obrońców Piasta. Najpierw Makana Baku idealnie dograł do Ernesta Muciego, a ten skutecznie strzelił na dalszy słupek.

Źródło: Newspix Ernest Muci zdobył pierwszą bramkę dla Legii

Po chwili na 2:0 podwyższył Filip Mladenović, który huknął pod poprzeczkę z trudnej pozycji po podaniu Bartosza Kapustki. Po tym trafieniu nie zabrakło również słynnej "kołyski". Serb przed tygodniem został ojcem i nie wystąpił w przegranym meczu z Cracovią.

Źródło: Newspix "Kołyska" po golu Mladenovicia

Piast dalej grał bez polotu i pomysłu, a rywale koncentrowali się na ataku pozycyjnym i nie forsowali tempa. Mieli również kolejną okazję do strzelenia gola, ale Josue zabrakło nieco szczęścia.

Ostatecznie wynik już się nie zmienił, a Legia odniosła drugie zwycięstwo w sezonie i przynajmniej na chwilę awansowała na 4. pozycję. Piast zajmuje ostatnie miejsce w tabeli.

4. kolejka PKO BP Ekstraklasy:

Legia Warszawa - Piast Gliwice 2:0 (0:0)

Bramki: Muci (47'), Mladenović (51')