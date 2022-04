"Futbol dla pokoju" w Gdańsku. Symboliczny gol 12-latka, który uciekł przed wojną

Władysław Hieraszkiewicz po trzecim ślizgu podszedł do kamery i wyjął kartkę z napisem: „No war in Ukraine”. Zawodnik nawiązał do napiętej sytuacji politycznej między Rosją i Ukrainą. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

To było drugie spotkanie rozegrane przez Szachtar w ramach akcji "Futbol dla pokoju. Stop wojnie w Ukrainie". W sobotę drużyna z Doniecka przegrała 0:1 w Pireusie z Olympiakosem.



- Kiedy w środę wylądowaliśmy na lotnisku w Gdańsku, a następnie udaliśmy się do hotelu, byliśmy pod wrażeniem przyjęcia i gościnności ze strony klubu i wszystkich osób w mieście. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie i możliwość rozegrania tego meczu, który ma też zwrócić uwagę na sytuację w Ukrainie. Liczymy, że przyczyni się on do jak najszybszego zaprowadzenia pokoju w moim kraju - mówił dyrektor Szachtara Dmytro Kyrylenko.

Symboliczny gol 12-letniego kibica

Kibice zgromadzeni w czwartkowy wieczór na gdańskim stadionie już w pierwszym kwadransie zobaczyli dwa gole. W 7. minucie goście objęli prowadzenie po trafieniu z rzutu karnego Mychajło Mudryka.

Lechia wyrównała w minucie 12., gdy gola strzelił Bassekou Diabate. Po przerwie, w 58. minucie, dla Szachtara znów trafił Mudryk.

W doliczonym czasie gry spory błąd popełnił bramkarz gości Andrij Piatow, a wykorzystał go Krystian Okoniewski. Zrobiło się 2:2, a za chwilę było już 3:2 dla Szachtara. Zwycięską bramkę zdobył 12-letni Dima Keda, kibic zespołu z Doniecka, który musiał uciekać przed wojną z Mariupola, stąd nazwa miasta na jego koszulce.



Dima Keda, a 12 year old boy who escaped from Mariupol to safety in Poland - regularly watched Mariupol games & supported Shakhtar has just come on for Mudryk & scored the winner v Lechia



Something he’ll never forgetpic.twitter.com/l1tIpugK8A — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) April 14, 2022

Dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany na akcję "Gdańsk Pomaga Ukrainie". Kwota - jak poinformowali przed meczem organizatorzy - wyniesie co najmniej 100 tysięcy złotych.

Źródło: PAP/Marcin Gadomski Mecz w Gdańsku odbył się w ramach akcji "Futbol dla pokoju. Stop wojnie w Ukrainie"

Szachtar liderem ukraińskiej ekstraklasy

Szachtar czekają kolejne charytatywne mecze. We wtorek 19 kwietnia wicemistrzowie Ukrainy zmierzą się w Stambule z Fenerbahce, a w niedzielę 1 maja w Splicie z Hajdukiem.

W lutym, po agresji Rosji na Ukrainę, wszystkie rozgrywki ligowe w tym drugim kraju zostały zawieszone, a wielu sportowców, głównie obcokrajowców, opuściło go. Szachtar po rozegraniu 18 kolejek jest liderem ukraińskiej ekstraklasy.

Lechia Gdańsk - Szachtar Donieck 2:3 (1:1)