Lechia nie potrafi wyjść z kryzysu. Pogoń górą w Gdańsku

Miejscowi przystąpili do niedzielnego spotkania bez trenera Piotra Stokowca, który udał się do szpitala na planowany od dawna zabieg laryngologiczny. Na ławce zastąpił go asystent Łukasz Smolarow. Nie było też bocznego obrońcy Karola Fili. On pauzował z powodu nadmiaru żółtych kartek.

Mimo tych problemów gdańszczanie liczyli na przełamanie niekorzystnej serii w ekstraklasie. Na ligowych boiskach nie wygrali od wrześniowej konfrontacji z Legią. Od tego czasu wywalczyli zaledwie dwa punkty w czterech kolejkach.

Podobny cel przyświecał również Pogoni, która jeszcze w październiku znajdowała się na szczycie tabeli. W ostatnich tygodniach Portowcy zatracili jednak regularność, a na domiar złego zostali wyeliminowani przez Stal Mielec z Pucharu Polski. To wszystko sprawiało, że obie ekipy w niedzielnym starciu interesował wyłącznie komplet punktów.

Haraslin zmarnował stuprocentową sytuację

Odważniej niedzielne spotkanie rozpoczęli gospodarze, od pierwszych minut oblegając pole karne szczecinian. Ich próby powinny przynieść efekt już w 8. minucie, lecz Lukas Haraslin zmarnował stuprocentową sytuację do zdobycia bramki.

Nastoletni debiutant z golem w Lubinie. Zagłębie wypuściło z rąk wygraną KGHM Zagłębie... czytaj dalej » Na rozpamiętywanie tej akcji nie było czasu. Odpowiedź Portowców nastąpiła już kilkadziesiąt sekund później i to z lepszym efektem. Kozulj popisał się znakomitym uderzeniem z dystansu, a piłka po jego strzale trafiła do siatki przy samym słupku.

Miejscowi mogli odpowiedzieć jeszcze przed zakończeniem pierwszej odsłony, Mario Maloca minimalnie się jednak pomylił.

Po zmianie stron gra Lechii nieco się ożywiła, szczególnie po wejściu na murawę Flavio Paixao, który zmienił Macieja Gajosa. W próbach biało-zielonych brakowało konkretów - w całym spotkaniu zanotowali zaledwie jeden celny strzał na bramkę Pogoni.

Dzięki wygranej zespół ze Szczecina powrócił na podium tabeli i przerwę reprezentacyjną spędzi na trzeciej pozycji. Lechia pozostała w środku ligowej stawki.

Lechia - Pogoń 0:1 (0:1)

Bramka: 0:1 Zvonimir Kozulj (9).

Lechia: Dusan Kuciak - Tomasz Makowski, Michał I Nalepa, Mario Maloca, Filip Mladenovic - Lukas Haraslin (82. Jakub Arak), Daniel Łukasik, Jarosław Kubicki, Maciej Gajos (62. Flavio Paixao), Rafał Wolski (62. Sławomir Peszko) - Artur Sobiech.

Pogoń: Dante Stipica - David Stec (86. Adam Frączczak), Kostas Triantafyllopoulos, Benedikt Zech, Hubert Matynia - Sebastian Kowalczyk, Tomas Podstawski, Marcin Listkowski (66. Jakub Bartkowski), Zvonimir Kozulj, Srdjan Spiridonovic (62. Santeri Hostikka) - Adam Buksa.