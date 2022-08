Lech awansował i został wygwizdany

Zobacz co wydarzyło się podczas spotkania Lech Poznań - Wisła Kraków.

19.03 | Sobotni mecz piłkarzy Lecha z Jagiellonią Białystok (3:0) był też jednocześnie okazją do świętowania stulecia poznańskiego klubu. W przerwie spotkania ogłoszono "Złotą XI 100-lecia Lecha" wybraną przez kibiców. Mecz obejrzało 40 tysięcy widzów.

Od początku sezonu Lech spisuje się słabo, przede wszystkim zawodzi w ekstraklasie, gdzie po serii rozczarowujących rezultatów zajmuje 17., przedostatnie miejsce w tabeli. Miejscem do rehabilitacji mają być europejskie puchary.

Nerwy w Poznaniu

Raków nie zmarnował zaliczki i zagra o fazę grupową Ligi Konferencji Raków Częstochowa... czytaj dalej » Po porażce przed tygodniem z Vikingurem Reykjavik 0:1 piłkarze Lecha musieli nieco obawiać się o swoją przyszłość w tych rozgrywkach. Pojawiły się nawet głosy, że jeśli nie awansują, to posadę może stracić trener John van den Brom. Przed czwartkowym meczem atmosfera w Poznaniu była zatem napięta.

Jak można było się spodziewać, rewanżowe spokanie z Islandczykami zaczęli bardzo nerwowo. Już na samym początku goście mogli objąć prowadzenie po błyskawicznym ataku i strzale Viktora Orlygura Andrasona. Poznaniacy mieli też mnóstwo szczęścia, że w 13. minucie Erlingur Agnarsson z bliskiej odległości trafił w bramkarza.

Vikingur był dobrze zorganizowany, a Lech początkowo nie miał pomysłu, jak złamać defensywę rywali. Z czasem poznaniacy zaczęli jednak przejmować inicjatywę.

Gole dla Lecha

Po kilku niezłych okazjach miejscowi w końcu dopięli swego. W 32. minucie Joel Pereira podał wzdłuż linii bocznej do biegnącego Kristoffera Velde. Norweg idealnie dośrodkował do Szweda Mikaela Ishaka, a ten strzelił przy słupku nie do obrony.

Ten gol dodał pewności siebie poznaniakom, którzy z jeszcze większym animuszem starali się podwyższyć prowadzenie. Cel osiągnęli przed przerwą. Tym razem Joel Pereira świetnie wrzucił piłkę za plecy obrońców rywali, a wbiegający Velde doskonale zamknął akcję.

Źródło: PAP/EPA Piłkarze Lecha cieszą się po golu

Zmarnowane szanse i dogrywka

W drugiej połowie Lech długo starał się przede wszystkim nie stracić gola. Trener van den Brom postanowił grać trzema defensywnymi pomocnikami, żeby zagęścić środek pola i nie dać rozpędzić się przeciwnikom.

Z czasem Kolejorz osiągnął zdecydowaną przewagę i miał mnóstwo sytuacji do przesądzenia sprawy. Od czasu do czasu miejscowi potrafili wyprowadzić niezwykle groźne kontry, brakowało im jednak skuteczności. W 81. minucie Ishak trafił w słupek, seryjnie doskonałe sytuacje marnował Amaral, do siatki nie potrafili skierować piłki także ich nieporadni koledzy.

Sędzia doliczył 5 minut do drugiej połowy i tym samym dał szansę ambitnie walczącej ekipie Vikingura. Dali ją jednak przede wszystkim piłkarze Lecha, którzy pozwolili się zaskoczyć tuż przed ostatnim gwizdkiem. W 95. minucie błyskawiczna kontrę gości wykończył strzałem z bliskiej odległości 19-letni Danijel Djurić. Konsternacja i gwizdy na stadionie Lecha. Kibice mieli już świętować sukces, a musieli ciągle się denerwować.

Źródło: PAP/EPA Filip Marchwiński dał Lechowi upragnionego gola

Zawodnicy Kolejorza potrzebowali sześciu minut dogrywki, by ponownie uradować swoich fanów. Tym razem zza linii pola karnego do siatki trafił reprezentant polskiej młodzieżówki Filip Marchwiński.

W 110. minucie Julius Magnusson zobaczył czerwoną kartkę i poznaniacy grali w przewadze. Osiem minut później Alfonso Sousa zmarnował karnego, a chwilę później ten sam piłkarz ustalił wynik. Kibice jego występ - jak i całego zespołu - skwitowali jednak gwiazdami. Nie takiego stylu oczekują od zawodników mistrza Polski.

W kolejnej rundzie rozgrywek Lech zagra z przegranym rywalizacji o 4. rundę eliminacji Ligi Europy między Malmoe FF a F91 Dudelange. Pierwsze starcie tych drużyn szwedzka ekipa wygrała 3:0 i była faworytem przed rewanżem w Luksemburgu. W nim padł remis 2:2. Tym samym kolejnym rywalem Lecha będzie F91 Dudelange.

O fazę grupową Ligi Konferencji zagrają więc dwa polskie zespoły - wcześniej awans wywalczył Raków Częstochowa.

Lech Poznań - Vikingur Reykjavik 4:1 (2:1, 2:0)

Bramki: Ishak (32), Velde (44), Marchwiński (96), Sousa (118) - Djurić (90+5)