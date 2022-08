Mistrzowie Polski utknęli na dnie. Śląsk zawstydził Lecha w Poznaniu

Drużyna z Wielkopolski przeżywa prawdziwy koszmar na początku rozgrywek, zawodząc niemal przy każdej okazji. W niedzielę miała kolejną szansę, by się z niego przebudzić, ale zamiast tego ponownie rozczarowała swoich kibiców. Szybkie odpadnięcie z kwalifikacji Ligi Mistrzów z Karabachem Agdam, przegrany Superpuchar Polski z Rakowem i tylko jeden punkt wywalczony w czterech spotkaniach ekstraklasy to rezultaty trudne do zaakceptowania w Poznaniu. Raków znów zgubił punkty. A prowadził 2:0 Raków Częstochowa... czytaj dalej »

Przewaga tylko w statystykach

Kolejorz z każdym kolejnym niepowodzeniem wydaje się coraz bardziej tracić pewność siebie. W piątej ligowej kolejce piłkarzom Lecha nie brakowało okazji do wywalczenia korzystnego wyniku i poprawienia sobie nastrojów. Gospodarze tylko w pierwszej połowie meczu ze Śląskiem oddali aż 11 strzałów, dłużej utrzymywali się przy piłce i mieli więcej szans ze stałych fragmentów gry. To wszystko nie wystarczyło jednak, by choć raz pokonać Michała Szromnika.

Tymczasem przyjezdnym z Wrocławia do przerwy wystarczyło jedno uderzenie w światło bramki, by cieszyć się z prowadzenia. W 26. minucie Schwarz wykorzystał niezdecydowanie obrońców Lecha i mocnym strzałem pokonał Filipa Bednarka.

Po zmianie stron miejscowym zawodnikom z każdą minutą ubywało wiary w odwrócenie sytuacji. To wrocławianie byli groźniejsi na boisku, opierając swoją grę głównie na kontratakach. Ostatecznie wynik nie uległ już jednak zmianie.

Lech w całym meczu oddał łącznie 18 strzałów, przy 6 Śląska (6-3 w uderzeniach celnych), ale nie miało to przełożenia na zdobyte punkty. Poznaniacy pozostają z zaledwie jednym zdobytym w lidze i zamykają tabelę.

Piłkarze Lecha Poznań znów nasłuchali się gwizdów ze strony własnych kibiców

Już w czwartek mistrzów Polski czeka pierwsze spotkanie decydującej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy z mistrzem Luksemburga F91 Dudelange.

Lech Poznań - Śląsk Wrocław 0:1 (0:1)

Bramki: 0:1 Petr Schwarz (26')

Lech Poznań: Filip Bednarek - Joel Pereira, Nika Kwekweskiri, Maksymilian Pingot, Barry Douglas - Heorhij Citaiszwili (63. Kristoffer Velde), Radosław Murawski, Afonso Sousa (56. Joao Amaral), Jesper Karlstroem (56. Michał Skóraś), Filip Marchwiński - Mikael Ishak (63. Filip Szymczak).

Śląsk Wrocław: Michał Szromnik - Patryk Janasik, Konrad Poprawa, Daniel Leo Gretarsson, Victor Garcia - John Yeboah (72. Javier Hyjek), Patrick Olsen, Caye Quintana (46. Matias Nahuel Leiva), Petr Schwarz, Piotr Samiec-Talar (60. Martin Konczkowski) - Erik Exposito (80. Sebastian Bergier).