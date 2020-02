Nazwisko? Cedric Bakambu. Klub? "Prawie Barcelona"

Kolejny popis i 500. triumf Messiego. Barcelona gromi w Pucharze Króla Bez niespodzianki... czytaj dalej » 28-letni Kongijczyk jest uznaną marką w hiszpańskiej ekstraklasie. W latach 2015-2018 strzelał gole dla Villareal i wydawało się, że transfer do mocniejszego klubu jest tylko kwestią czasu. Pytały o niego m.in. czołowe zespoły z Premier League, jednak urodzony we Francji piłkarz zdecydował się wyjechać do Chin. Beijing Guoan zapłacił za niego aż 40 milionów euro.

Zawrócili go na lotnisku

Po dwóch latach spędzonych w Azji Bakambu miał wrócić do La Liga. Zdecydowana była Barcelona, która do maja będzie musiała sobie radzić bez kontuzjowanego Luisa Suareza.

Wszystko zostało ustalone. Właściciele chińskiego zespołu pogodzili się już ze stratą swojego napastnika. Piłkarz był już nawet w drodze do Katalonii, gdzie czekały go testy medyczne i złożenie podpisu pod umową. Na lotnisku w Honkongu otrzymał jednak informację od swojego menedżera, że do transferu nie dojdzie. Miał do niego zadzwonić dyrektor sportowy Barcelony Eric Abidal i wszystko odwołał.

"Prawie Barcelona"

Bakambu nie zrobił jednak z tego tragedii. Wręcz przeciwnie, swoim niepowodzeniem od razu podzielił się na Twitterze. Poprosił nawet znany serwis Transfermarkt, by jego piłkarskie CV uzupełnił o pozycję "Prawie Barcelona".

Yo @Transfermarkt change my transfer history with "Almost @FCBarcelona" please



No matter what happens we trust the process.

Thank God for everything



See you an other time @AntoGriezmannhttps://t.co/eeOzZMU7V2 — Cédric Bakambu (@Bakambu17) January 30, 2020 Administratorzy transferowego serwisu niemal natychmiast spełnili jego życzenie. "Gotowe" - odpowiedzieli na Twitterze, zamieszczając screena z m.in. historią transferów Bakambu.