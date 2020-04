Jak nie trenować podczas kwarantanny. Angielski piłkarz trafił w samo okienko

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Szczęsny broni, synek łapie się za głowę. Rozczulające nagranie reprezentanta Polski Pod bacznym okiem... czytaj dalej » Pandemia COVID-19 sprawia, że praktycznie wszystkie rozgrywki piłkarskie w Europie (wyjątkiem jest Białoruś) zostały zawieszone.

Zwykle bardzo aktywni zawodnicy mierzą się zatem z nową rzeczywistością i próbują trenować w domach.

Aż złapał się za głowę

O utrzymanie formy postanowił zadbać również Hepburn-Murphy, 21-letni napastnik wypożyczony z Aston Villi do młodzieżowej drużyny Derby County.

Założenie było proste - za partnera do wymiany podań miała posłużyć ściana domu. Za pierwszym razem wyszło idealnie, za drugim zawiodła precyzja. Kopnięta piłka trafiła prosto w okno, tłukąc szybę. Hepburn-Murphy tylko złapał się za głowę i zastygł w takiej pozie.

"Teraz nawet nie mogę wynająć kogoś, kto szybko to naprawi" - żalił się w mediach społecznościowych.

Niefrasobliwość napastnika nie umknęła uwadze innych angielskich piłkarzy. "Nie słyszałeś nigdy o podwójnych szybach?" - dopytywał Tyron Mings z Aston Villi. Uśmiechami reagowali też między innymi Tammy Abraham z Chelsea czy Ryan Sessegnon z Tottenhamu.