Wielkie cięcia kontraktów w polskiej piłce

Rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2019/2020 zostają zawieszone do końca marca, ze względu na zagrożenie wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. O podjęciu takiej decyzji poinformowały w piątek władze ligi. Grać nie będzie także I i II liga.

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Uchwałę o zasadach ograniczania wynagrodzenia piłkarzy w związku z nadzwyczajnymi okolicznościami w Polsce podjęła w piątek rada nadzorcza Ekstraklasy SA. To spółka prowadząca rozgrywki najwyższego szczebla w naszym kraju.

O takie rozwiązanie wnioskowały wszystkie kluby ekstraklasy.

Zgodnie z uchwałą kluby są uprawnione do obniżenia wynagrodzenia piłkarzy o 50 proc., jednak do kwot nie niższych niż 10 tys. zł brutto w przypadku umów o pracę lub umów cywilnoprawnych dla zawodników nieprowadzących działalności gospodarczej oraz do 10 tys. zł netto dla piłkarzy rozliczających się z klubami na podstawie faktury VAT.

Pandemia koronawirusa sprawiła, że piłkarskie rozgrywki ligowe w większości krajów są wstrzymane. W Polsce, na ten moment, przerwa ma potrwać co najmniej do 26 kwietnia.

PZPN z pakietem pomocowym

W piątek z pomocą polskim klubom przyszedł PZPN. W związku z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa związek stworzył pakiet pomocowy o wartości 116 milionów złotych.

Na tę kwotę składa się m.in. 50 milionów łącznie dla klubów czterech najwyższych lig, z czego kluby ekstraklasy otrzymają 30 milionów, na wsparcie szkolenia dzieci i młodzieży.