Szef europejskiej piłki uspokaja. "Mamy plan A, B i C"

Ze względu na pojawienie się koronawirusa we Włoszech, Inter Mediolan zagra z Łudogorcem Razgrad w meczu 1/16 finału Ligi Europy bez kibiców.

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2019/2020 zostają zawieszone do końca marca, ze względu na zagrożenie wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. O podjęciu takiej decyzji poinformowały w piątek władze ligi. Grać nie będzie także I i II liga.

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Stowarzyszenie kobiecego tenisa (WTA) postanowiła zawiesić rozgrywki tenisowe do 2 maja. Decyzja podyktowana jest pandiemią koronawirusa.

Od czwartkowego wieczoru charakterystyczny łuk stadionu Wembley rozświetlił się na kolor niebieski. Tak będzie każdego wieczoru przez najbliższy czas. To podziękowanie dla pracowników służby zdrowia, którzy walczą z pandemią koronawirusa.

17.03 | Piłkarskie mistrzostwa Europy zostały przełożone o rok i odbędą się od 11 czerwca do 11 lipca 2021 - postanowiła UEFA po wideokonferencji z 55 narodowymi federacjami, a także przedstawicielami lig, klubów i zawodników. Powodem zmiany terminu jest rozprzestrzeniający się koronawirus.

Rzecznik PZPN: to jest jedyna logiczna decyzja

17.03 | To była jedyna logiczna decyzja - powiedział Jakub Kwiatkowski.

- Na razie jednak nikt nie wie, kiedy skończy się pandemia – podkreślił szef europejskiej centrali Aleksander Ceferin. Słoweniec rozmawiał z włoskim dziennikiem "La Repubblica".

- Nikt nie wie, kiedy skończy się pandemia. Mamy plan A, B i C, utrzymujemy kontakt z ligami, klubami, stworzyliśmy grupę roboczą. Musimy czekać, tak jak wszystkie inne sektory – przyznał Słoweniec.



Ronaldo zgodził się na obniżkę. Gwiazdy Juventusu łączą siły Cristiano Ronaldo... czytaj dalej » Zapytany o możliwe opcje wznowienia sezonu piłkarskiego, Ceferin odpowiedział:



- Rozpoczęcie ponownie w połowie maja, w czerwcu lub nawet pod koniec czerwca. Jeśli nam się wówczas nie powiedzie, sezon prawdopodobnie nie zostanie już zakończony.

Plan ostateczny nie istnieje

Jak przyznał, jest nawet propozycja zakończenia obecnego sezonu na początku następnego, który w takim przypadku zacząłby się nieco później.



- Nie wiedząc jednak, kiedy skończy się pandemia, nie możemy mieć ostatecznego planu - dodał.



W wyniku rozprzestrzeniającego się koronawirusa UEFA postanowiła niedawno przełożyć na 2021 rok mistrzostwa Europy w 12 krajach, dzięki czemu stworzono możliwość dłuższego sezonu ligowego i pucharowego.



Na razie jednak nie odbywają się praktycznie żadne rozgrywki piłkarskie, z wyjątkiem trwającej rywalizacji na Białorusi.

Źródło: SID Prezydentem UEFA jest Aleksander Ceferin

Boniek nie jest optymistą

W Polsce rozgrywki zostały wstrzymane co najmniej do 26 kwietnia.



Prezes PZPN Zbigniew Boniek stwierdził, że "dopóki będzie szansa grać, należy ją jak najbardziej wykorzystać". Jego zdaniem jednak lipiec to już raczej za późny termin, choćby z uwagi na kolejny sezon.



- Moim zdaniem graniczną datą na dokończenie obecnych rozgrywek w Polsce jest 28 czerwca - stwierdził Boniek.