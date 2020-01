Reprezentant Polski zniesiony na noszach. Ryzyko poważnej kontuzji

Kilka tygodni przerwy Łukasza Fabiańskiego Łukasz Fabiański... czytaj dalej » Były zawodnik Arsenalu dopiero wracał do rytmu meczowego tuż po tym, jak odbył karę trzech meczów za czerwoną kartkę z meczu z Charlton Athletic. Poniedziałkowe spotkanie miało być dla niego przetarciem przed sobotnim meczem z Hull City w Championship. Niestety na planach tylko się skończyło.

W spotkaniu drużyn do lat 23 Derby grało z Tottenhamem. Bielik spędził na boisku kilkanaście minut. W 14. nabawił się tak poważnej kontuzji, że potrzebna była interwencja klubowych lekarzy. Ostatecznie Polak nie mógł nawet opuścić murawy o własnych siłach i został zniesiony na noszach.

Angielski klub nie wydał jeszcze komunikatu w sprawie stanu jego zdrowia.

18' Bielik leaves the field on a stretcher, and is replaced by @__archh.



Watch live https://t.co/B3kX6yaeAM



0-1 #DCFCU23s — Derby County Academy (@dcfcacademy) January 13, 2020

Mocny punkt reprezentacji

Bielik trafił do Derby przed tym sezonem z Arsenalu. Jak na razie rozegrał w klubie z Championship (druga klasa rozgrywkowa w Anglii) 21 spotkań.

Ma za sobą debiut w reprezentacji Jerzego Brzęczka, w której zaczął odgrywać ważną rolę. 22-latek jest wymieniany jako poważny kandydat do wyjazdu na Euro 2020.