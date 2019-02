Kontuzja ważnego piłkarza Bayernu. "Nie wygląda to dobrze"

Dwie asysty Lewego. Bayern awansował do ćwierćfinału Pucharu...

Dwie asysty Lewego. Bayern awansował do ćwierćfinału Pucharu...

16.02 | Leon Goretzka ma swoje miejsce w historii ligi niemieckiej. W piątkowym meczu z Augsburgiem pomocnik Bayernu Monachium strzelił gola samobójczego już w 13. sekundzie. Mistrzowie Niemiec wygrali ostatecznie 3:2, ale trener Niko Kovac przestrzegł swoich podopiecznych, że we wtorkowym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów przeciwko Liverpoolowi tak kiepska gra w defensywie skończy się fatalnie.

To nie był łatwy mecz dla Bayernu. Bawarczycy męczyli się ze słabym Augsburgiem. Dwa razy musieli odrabiać straty, ale ostatecznie wygrali 3:2. Spotkanie miało jednego bohatera. Kingsley Coman w piątkowy wieczór zdobył dwie bramki, a przy trzeciej asystował. Jednak w doliczonym czasie gry zszedł z kontuzją lewej kostki, której nabawił się w walce o piłkę.

" On cierpi "

Rywal uciekał, ale Bayern w końcu go dopadł. Koledzy skuteczniejsi od Lewandowskiego Bayern Monachium,... czytaj dalej » Dopiero po szczegółowych badaniach okaże się jak poważny to uraz, ale prawdopodobnie Francuza zabraknie w ważnym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów we wtorek przeciwko Liverpoolowi.

- On cierpi i niestety znów chodzi o więzadła w lewej kostce. Według lekarzy nie wygląda to dobrze - powiedział trener Bawarczyków Niko Kovac.

"Przeszły nas dreszcze"

Kontuzja może również nieść za sobą dużo poważniejsze konsekwencje. Dla Comana to już bowiem trzeci podobny uraz.

Coman powrócił do gry w grudniu po długiej przerwie spowodowanej dwukrotnym zerwaniem więzadeł w lewej kostce - najpierw w lutym, a potem w sierpniu 2018 roku. W grudniu piłkarz powiedział, że jeśli znów będzie musiał poddać się operacji, rozważy nawet zakończenie kariery.

- Być może moja noga nie jest po prostu przystosowana do gry na najwyższym poziomie - przyznał ze smutkiem Coman.

W Bayernie wszyscy trzymają kciuki, żeby nie doszło do czarnego scenariusza. - Mamy nadzieję, że będzie zdrowy, bo to znakomity zawodnik. Kiedy usłyszeliśmy, że to kostka, przeszły nas dreszcze - serwis Sport1 cytuje środkowego obrońcę Bayernu Matsa Hummelsa.

- Dzięki Comanowi nasza drużyna ma zupełnie inną dynamikę. Jeśli kontuzja okaże się poważna, będzie nam go bardzo brakować - dodał Kovac.



Mecz Liverpool - Bayern we wtorek o godz. 21:00.