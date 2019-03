Kontuzja Ronaldo niegroźna, ale starcie z Piątkiem pod znakiem zapytania

To była magiczna noc w Turynie. Juventus pokonał Atletico Madryt 3:0 i awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Bohaterem spotkania został Cristiano Ronaldo. Portugalczyk strzelił trzy gole i w zasadzie samodzielnie poprowadził Juve do awansu.

Poniedziałek nie był dniem Ronaldo. Nie dość, że reprezentacja Portugalii tylko zremisowała 1:1 z Serbią w spotkaniu eliminacji Euro 2020, to na dodatek zawodnik Juventusu już w pierwszej połowie musiał opuścić boisko z powodu urazu.

Wszystko wydarzyło się około 30. minuty. Ronaldo dynamicznie ruszył do piłki, ale nagle zwolnił i trzymając się za prawe udo, zszedł za linię boczną. Piłkarz od razu zasygnalizował zmianę, po czym usiadł na murawie w oczekiwaniu na sztab medyczny. Do gry już nie wrócił - zaraz zmienił go Pizzi.

Źródło: Getty Images Cristiano Ronaldo doznał kontuzji w pierwszej połowie

Bez swojej największej gwiazdy Portugalczycy byli w stanie tylko doprowadzić do wyrównania i po dwóch meczach u siebie mają na koncie zaledwie dwa punkty. Szczęście w nieszczęściu kontuzja Ronaldo nie jest groźna.

Nie jest źle

Istniały obawy, że Ronaldo doznał poważnej kontuzji mięśnia dwugłowego. Martwili się zwłaszcza w Turynie, bo już 10 kwietnia Juventus zmierzy się w wyjazdowym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów z rewelacyjnym Ajaksem. Jednak wszystko wskazuje na to, że do tego czasu portugalski piłkarz będzie gotowy do gry na pełnych obrotach.

"W trakcie meczu Portugalii z Serbią napastnik doznał drobnej kontuzji mięśnia zginacza w prawym udzie" - czytamy na oficjalnej stronie Juventusu.

"Jego stan zdrowia będzie monitorowany, a w najbliższych dniach przejdzie dodatkowe badania, które wyjaśnią, kiedy będzie gotowy do aktywności" - dodano w komunikacie.



Il bollettino medico sulle condizioni di @Cristiano

https://t.co/fQ2WkfTXD2pic.twitter.com/sCA6L8RpUN — JuventusFC (@juventusfc) March 26, 2019

Występ Ronaldo w spotkaniu z Ajaksem wydaje się niezagrożony. W najbliższych meczach Serie A - w sobotę z Empoli i we wtorek z Cagliari - prawdopodobnie jednak nie zagra.

Pod znakiem zapytania stoi też jego występ 6 kwietnia przeciwko AC Milan Krzysztofa Piątka. Wątpliwe, by szkoleniowiec Massimiliano Allegri zaryzykował i wystawił Ronaldo cztery dni przed starciem z ekipą z Amsterdamu. Szczególnie że Juventus ma aż 15 punktów przewagi nad drugim SSC Napoli, a do gry pali się m.in. nastoletni Moise Kean, który ostatnio trafił do siatki w spotkaniu reprezentacji Włoch z Finlandią.

Ronaldo i Piątek rywalizują o koronę króla strzelców Serie A - obaj mają na koncie po 19 goli. Wyprzedza ich Fabio Quagliarella z Sampdorii, który do tej pory zdobył 21 bramek.