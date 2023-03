Problemy gwiazdy Barcelony. Może stracić kolejny miesiąc gry

El Clasico, czyli starcie Barcelony z Realem Madryt, zawsze budzi ogromne emocje. Nie inaczej było tym razem. Barcelona pokonała Real Madryt 2:1, ale losy spotkania ważyły się do ostatnich minut. Na liście strzelców zabrakło Roberta Lewandowskiego, ale to po jego fantastycznym zagraniu padła zwycięska dla Katalończyków bramka.

20-latek doznał urazu mięśnia prostego prawego uda w połowie lutego w pierwszym meczu z Manchesterem United w Lidze Europy. Jeszcze w pierwszej połowie po zagraniu piłki usiadł na murawie i nie był już w stanie kontynuować gry. Hiszpańskie media informowały wówczas o 3-4 tygodniach przerwy. Przewidywano, że wróci na ligowe starcie z Realem Madryt na Camp Nou 19 marca. Tak się jednak nie stało, a po odnowieniu kontuzji Pedri może stracić kolejny miesiąc.

Przegapi następne El Clasico

Jeszcze niedawno nic nie wskazywało na problemy z rehabilitacją gracza Barcelony. Przed ostatnim meczem z Realem Pedri wznowił trening i znalazł się nawet wśród powołanych do reprezentacji Hiszpanii na nadchodzące spotkania eliminacji Euro 2024. Według tamtejszych mediów klub z Camp Nou pospieszył się jednak z jego powrotem, co doprowadziło do odnowienia urazu.

"Teraz będą ostrożniej podchodzić do rekonwalescencji Pedriego, co wydłuży termin jego powrotu" - przekazało w środę Catalunya Radio.

Utalentowany pomocnik nie pomoże Barcy między innymi w rewanżowym spotkaniu z Realem Madryt w Pucharze Króla 5 kwietnia. Katalończycy w pierwszej potyczce zwyciężyli 1:0. Wedle najnowszych informacji przewidywany powrót Pedriego może nastąpić w meczu z Atletico Madryt 23 kwietnia. Wszystko uzależnione jest jednak od postępów, więc data może się ponownie przesunąć. Klub nie zamierza podejmować ryzyka.

"Celem jest przywrócenie Pedriego do pełnej formy w końcowym fragmencie sezonu, na ostatnie mecze ligowe i finał Pucharu Króla, jeśli uda się do niego zakwalifikować" - zaznaczyło Catalunya Radio.

Na nadchodzące El Clasico nie zdąży wrócić również Ousmane Dembele. Z kolei Robert Lewandowski, który w tym miesiącu powrócił do gry po kontuzji, nie odzyskał jeszcze swojej najwyższej formy.